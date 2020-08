FOTO | Gabi Tamas s-a antrenat pentru PRIMA DATA in tricoul UNIVERSITATII Cluj!

Gabriel Tamas a efectuat primul sau antrenament sub comanda lui Adrian Falub la Universitatea Cluj.

Gabi Tamas (36 de ani) a semnat recent un contract cu divizionara Universitatea Cluj. Dupa ce a evoluat la Dinamo si Steaua, dar si in strainatate la echipe importante precum West Bromwich Albion, Celta Vigo sau Hapoel Haifa, brasoveanul a decis sa puna umarul alaturi de noii sai colegi pentru a o readuce pe "U" Cluj in Liga 1.

Tamas a fost dorit in aceasta vara si de Dinamo, dar a ales sa mearga in Liga 2. Veteranul a fost convins de proiectul pus la cale de "U" Cluj, acela de a promova sezonul viitor in Liga 1.

Universitatea vrea sa reconstruiasca in jurul lui Tamas o echipa competitiva, demna de lupta la promovare. Acestia vor avea o misiune destul de dificila, deoarece se vor lupta cu echipe precum Rapid Bucuresti, Petrolul Ploiesti sau Turris Turnu-Magurele.

"U" Cluj a încheiat sezonul acesta din Liga 2 pe locul 14, la 10 puncte în spatele celor de la Rapid, echipa care a prins ultimul loc ce a dus la play-off-ul de promovare.