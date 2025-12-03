Suedeza Cecilia Lihv, oripilată de corupția românească: „Totul e politic la voi! Nu ești ascultător, nu primești nimic“

Dacă cineva s-a întrebat vreodată de ce investitorii străini serioși și cu forță financiară ocolesc sportul românesc, atunci coșmarul pe care l-a trăit la noi suedeza Cecilia Lihv poate fi o explicație clară pentru cum stau lucrurile.

Lihv și soțul ei italian, Giuseppe „Joe” Funicello au făcut marea greșeală de a se implica în conducerea clubului Olimpia Satu Mare. Aventura lor la această formație s-a încheiat acum cu un bilanț groaznic. Echipa e pe locul 11 din 12 în clasamentul ligii a treia, seria a 8-a. Și s-a ajuns la această situație dezolantă, după ce cuplul Lihv – Funicello, care deține compania SoccerViza, a pierdut aproximativ un milion de euro, în urma aventurii de la Satu Mare! Despre care a vorbit acum, pe larg, femeia de afaceri.

„Pariuri ilegale, jocuri politice și corupție“

Furioasă din cauza celor întâmplate, la Satu Mare, Cecilia Lihv a făcut o „radiografie“ dură a fotbalului românesc, mai ales la nivelul ligilor inferioare, unde mediatizarea e ca și inexistentă. Drept urmare, departe de ochii publicului se petrec foarte multe lucruri „murdare“.

„Când am venit în România, nu aveam nimic, nici măcar teren de antrenament. Ceilalți oameni din club ne-au spus: <<V-au mințit!>>. A trebuit să plătim o grămadă de bani diverșilor furnizori din Satu Mare și nu ni s-a zis cât e totul de politizat în România. Noi nu umblăm cu BMW-uri și Mercedesuri mari, nu suntem implicați politic. Noi muncim. Am făcut o greșeală. Noi am venit să investim, să creștem jucători și să-i vindem. Dar ca să vinzi jucători, trebuie să câștigi meciuri. Și când dai de arbitrii care fac cu ochiul în timpul meciurilor… Am contactat FRF și UEFA, ne-au cerut declarații și am dat toate numele celor care știm că sunt implicați în lucruri necurate, în pariuri ilegale. Ancheta în desfășurare“, a povestit suedeza în materialul realizat de Ionuț Axinescu pentru Antena Sport.

