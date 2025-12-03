Suedeza Cecilia Lihv, oripilată de corupția românească: „Totul e politic la voi! Nu ești ascultător, nu primești nimic“

Suedeza Cecilia Lihv, oripilată de corupția rom&acirc;nească: &bdquo;Totul e politic la voi! Nu ești ascultător, nu primești nimic&ldquo; Fotbal intern
Retrasă din conducerea clubului Olimpia Satu Mare, după niște bani aruncați pe apa sâmbetei, femeia de afaceri și-a expus experiența neagră trăită în fotbalul românesc.

Dacă cineva s-a întrebat vreodată de ce investitorii străini serioși și cu forță financiară ocolesc sportul românesc, atunci coșmarul pe care l-a trăit la noi suedeza Cecilia Lihv poate fi o explicație clară pentru cum stau lucrurile.

Lihv și soțul ei italian, Giuseppe „Joe” Funicello au făcut marea greșeală de a se implica în conducerea clubului Olimpia Satu Mare. Aventura lor la această formație s-a încheiat acum cu un bilanț groaznic. Echipa e pe locul 11 din 12 în clasamentul ligii a treia, seria a 8-a. Și s-a ajuns la această situație dezolantă, după ce cuplul Lihv – Funicello, care deține compania SoccerViza, a pierdut aproximativ un milion de euro, în urma aventurii de la Satu Mare! Despre care a vorbit acum, pe larg, femeia de afaceri.

„Pariuri ilegale, jocuri politice și corupție“

Furioasă din cauza celor întâmplate, la Satu Mare, Cecilia Lihv a făcut o „radiografie“ dură a fotbalului românesc, mai ales la nivelul ligilor inferioare, unde mediatizarea e ca și inexistentă. Drept urmare, departe de ochii publicului se petrec foarte multe lucruri „murdare“.

Când am venit în România, nu aveam nimic, nici măcar teren de antrenament. Ceilalți oameni din club ne-au spus: <<V-au mințit!>>. A trebuit să plătim o grămadă de bani diverșilor furnizori din Satu Mare și nu ni s-a zis cât e totul de politizat în România. Noi nu umblăm cu BMW-uri și Mercedesuri mari, nu suntem implicați politic. Noi muncim. Am făcut o greșeală. Noi am venit să investim, să creștem jucători și să-i vindem. Dar ca să vinzi jucători, trebuie să câștigi meciuri. Și când dai de arbitrii care fac cu ochiul în timpul meciurilor… Am contactat FRF și UEFA, ne-au cerut declarații și am dat toate numele celor care știm că sunt implicați în lucruri necurate, în pariuri ilegale. Ancheta în desfășurare“, a povestit suedeza în materialul realizat de Ionuț Axinescu pentru Antena Sport.

„Nu recomand nimănui să investească în fotbalul din România!“

În continuarea declarațiilor ei vehemente, Cecilia Lihv a povestit cum Olimpia Satu Mare a fost „tocată mărunt“ pentru că n-a avut „spate“.

Nu are sens să continui, când ei îți spun răspicat că vor avea grijă să pierzi. E un mediu corupt. O echipă din seria noastră a avut 13 penalty-uri în 14 etape. Noi am avut 11 penalty-uri dictate împotriva noastră. Au fost ofsaiduri clare, se vede pe înregistrări, nesancționate. Hențuri, cartonașe, decizii ilogice. 100% e vorba de pariuri și federația știe situația! A trebuit să ieșim din asta, chiar dacă iubim România. Ne-am mutat aici, eu mi-am adus și familia. Dar pentru fotbal, România nu e locul potrivit. Nu recomand nimănui să vină să investească în fotbalul românesc. E instabil. Corupția din fotbalul românesc e mai mare decât în cel din Costa Rica. Am avut acolo un club de liga a treia și nici măcar un milimetru nu se apropia de corupția de aici!“, a tunat Lihv.

Li s-a spus să plece din România!

Aceasta a dezvăluit că, în perioada în care a investit în fotbalul românesc, atât ea, cât și soțul ei au fost victima unor episoade urâte.

Nouă ni s-a zis direct: <<Nu vă vrem aici, banii voștri nu sunt bineveniți, plecați la voi în țară>>. E urât. Eu am venit aici să mă adaptez, să trăiesc, cu mintea deschisă, chiar dacă nu am învățat prea bine limba română. Am venit aici să cresc clubul ăsta. Joe și-a dat toată viața, la fel și eu, pentru această echipă. Am vrut să devină din nou mare, cum a fost cândva. Nu vreau să-mi cer scuze că nu putem continua, pentru că, de fapt, nu ține de noi, dar îi doresc Olimpiei numai bine. O voi urmări în continuare. Viața și fotbalul sunt o călătorie, mereu înveți“, a încheiat suedeza pe un ton amar.

