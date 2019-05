Fotbalistii de la Pandurii doneaza salariile ca sa salveze clubul de la retrogradare si faliment! Situatie incredibila pentru echipa care in urma cu cativa ani juca in grupele UEL

Jucatorii Pandurilor se sacrifica pana la capat.

Clubul gorjean se afla in insolventa si cauta solutii pentru plata datoriilor de 80.000 de euro catre jucatorii sarbi Gordan Bunoza si Nikola Vasiljevici, pentru a salva echipa de depunctarea cu 9 puncte dictata de FIFA, care ar insemna retrogradarea in Liga 3. Din punct de vedere sportiv, Pandurii s-au salvat matematic de la retrogradare, ocupand acum locul 15, primul care asigura mentinerea in Liga 2, cu 44 puncte, la 5 distanta de Energeticianul, cu o etapa inainte de finalul sezonului.

Pe 22 mai, Comitetul Executiv al FRF a decis aplicarea penalitatii in situatia in care Pandurii nu isi va plati datoria pana pe 30 mai, la ora 24.00, si nu stinge litigiile de la FIFA. Cei doi jucatori sarbi au dat clubul in judecata, in 2016, dupa ce nu au fost de acord cu reducerea unilaterala a salariului propusa de conducere, iar verdictul a venit tocmai acum.



Actuala conducere a solicitat public sprijinul financiar al membrilor actionari (Societatea Nationala a Lignitului Oltenia, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni, Consiliul Local Targu Jiu, Consiliul Judetean Gorj, Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia si Artego SA) pentru a onora sentintele FIFA si a evita retrogradarea clubului pe alta linie decat cea sportiva, in conditiile in care acestia si-au dat acordul, in 2016, asupra sumelor atribuite pentru semnarea acestor contracte cu jucatorii.

Fotbalistii doneaza salariile clubului



Pana atunci, clubul a primit o mana de ajutor de la proprii jucatori. „Intregul lot al echipei Pandurii suntem de acord sa renuntam, daca nu la toate restantele salariale, macar la o parte din restante pentru a putea sa se ajunga sa se plateasca acele amenzi pe care clubul le are de platit jucatorilor sarbi. Facem acest gest pentru Pandurii. Cum am stat atata timp si am jucat fara a ni se face plata salariilor, vrem sa fim alaturi de club si acum, in ultimele momente pe care le mai petrecem aici, pentru ca multi dintre noi vor pleca, probabil, in aceasta vara”, a declarat capitanul Denis Branza pentru Pandurul.ro.



Golgheterul echipei si al doilea capitan al Pandurilor, George Tudoran, care a semnat deja cu Rapid, a spus si el ca „ne-am gandit sa facem acest gest, pentru ca, daca tot am reusit sa ne salvam pe plan sportiv, sa ajutam clubul si sa il salvam si pe plan administrativ si sa fie totul bine pentru Pandurii la final de sezon. Speram sa se stranga suma necesara pentru a nu fi depunctata echipa, noi avem incredere in conducerea clubului ca problema se va rezolva”.