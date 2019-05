Milan, gata de o noua revolutie! Gattuso a plecat! Cele 3 nume pentru banca GIGANTULUI din Serie A

Dupa ce directorul tehnic Leonardo s-a despartit ieri de club, azi e randul antrenorului Gattuso sa plece de la AC Milan.

Ratarea calificarii in Champions League aduce o noua revolutie pe San Siro. Se anunta o campanie de achizitii importanta si o furtuna in staff-ul tehnic. Administratorul delegat Ivan Gazidis are planuri de reforma in aceasta vara. Gattuso pleaca de la Milan, desi mai avea contract cu echipa inca doi ani.

Pentru a-l inlocui, conducatorii au lucru 3 piste: Di Francesco, Goampaolo si Jardim, anunta Gazzetta dello Sport. Primul e liber dupa ce a fost concediat de AS Roma, in timp ce Giampaolo si Jardim vin si ei dupa sezoane modeste la Sampdoria, respectiv AS Monaco.