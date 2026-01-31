Divizionara secundă CS Dinamo București, antrenată de fostul internațional Florin Bratu, a câștigat cu 2-1 meciul amical cu SCM Râmnicu Vâlcea (lider în Liga 3), disputat pe unul dintre terenurile din Parcul Sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare.
Golul victoriei a fost înscris de Stanley Obinna Anaebonam (26 de ani - foto), atacant norvegian născut în Ghana, adus în această iarnă de Florin Bratu din Northern Premier League Premier Division, adică liga a șaptea din Anglia, acolo unde a jucat în ultimul an pentru Ashton United sau Stratford Town!
În afară de diviziile inferioare engleze, Anaebonam a mai evoluat la Shelbourne FC, multipla campioană din Irlanda.
CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea 2-1
”AMICAL. CS Dinamo vs SCM Rm. Vâlcea 2-1 (1-1)
Au marcat: Alin Cocoș (39), Stanley Anaebonam (69) / Mario Preda (34).
Al doilea amical de iarnă al dinamoviștilor lui Florin Bratu s-a încheiat în urmă cu câteva momente pe sinteticul "Velodromului" din Parcul Sportiv Dinamo.
CS Dinamo s-a impus împotriva oltenilor de la SCM Rm. Vâlcea, primul loc în Seria 6 din Liga 3, scor 2-1 (1-1).
Golurile echipei noastre au fost marcate de Alin Cocoș (39) și Stanley Anaebonam (69), pentru SCM Rm. Vâlcea a înscris Mario Preda (34).
CS Dinamo în prima repriză: Dincă – Neculai, Matei, Gherman, Ioniță – Răuță, Enache – A. Cocoș, Mălăele, Stanley – Bamba.
CS Dinamo în repriza a doua: Moldovan – Uleia, Leca, Anghel, Ioniță – Matei, Enache – Zaharia, Mălăele, Stanley – Mbanga.
Au mai jucat: Soare, C. Cocoș, Demici, Alexandru, Cernamoriț”, a postat la final pagina CS Dinamo Fotbal.
Înaintea reluării campionatului, CS Dinamo ocupă locul 19 (din 22) în clasamentul din Liga 2.