FOTO CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia!

CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.

TAGS:
CS DinamoStanley AnaebonamFlorin BratuAlin CocosSCM Ramnicu Valcea
Din articol

Divizionara secundă CS Dinamo București, antrenată de fostul internațional Florin Bratu, a câștigat cu 2-1 meciul amical cu SCM Râmnicu Vâlcea (lider în Liga 3), disputat pe unul dintre terenurile din Parcul Sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Golul victoriei a fost înscris de Stanley Obinna Anaebonam (26 de ani - foto), atacant norvegian născut în Ghana, adus în această iarnă de Florin Bratu din Northern Premier League Premier Division, adică liga a șaptea din Anglia, acolo unde a jucat în ultimul an pentru Ashton United sau Stratford Town!

În afară de diviziile inferioare engleze, Anaebonam a mai evoluat la Shelbourne FC, multipla campioană din Irlanda.

CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea 2-1

”AMICAL. CS Dinamo vs SCM Rm. Vâlcea 2-1 (1-1)

Au marcat: Alin Cocoș (39), Stanley Anaebonam (69) / Mario Preda (34).

Al doilea amical de iarnă al dinamoviștilor lui Florin Bratu s-a încheiat în urmă cu câteva momente pe sinteticul "Velodromului" din Parcul Sportiv Dinamo.

CS Dinamo s-a impus împotriva oltenilor de la SCM Rm. Vâlcea, primul loc în Seria 6 din Liga 3, scor 2-1 (1-1).

Golurile echipei noastre au fost marcate de Alin Cocoș (39) și Stanley Anaebonam (69), pentru SCM Rm. Vâlcea a înscris Mario Preda (34).

CS Dinamo în prima repriză: Dincă – Neculai, Matei, Gherman, Ioniță – Răuță, Enache – A. Cocoș, Mălăele, Stanley – Bamba.

CS Dinamo în repriza a doua: Moldovan – Uleia, Leca, Anghel, Ioniță – Matei, Enache – Zaharia, Mălăele, Stanley – Mbanga.

Au mai jucat: Soare, C. Cocoș, Demici, Alexandru, Cernamoriț”, a postat la final pagina CS Dinamo Fotbal.

Înaintea reluării campionatului, CS Dinamo ocupă locul 19 (din 22) în clasamentul din Liga 2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
Paris FC – Olympique Marseille ACUM pe VOYO! Urmează Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00)
Paris FC – Olympique Marseille ACUM pe VOYO! Urmează Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“



Recomandarile redactiei
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu”
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
FC Argeș - UTA 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Oaspeții au avut două ocazii mari
Leeds – Arsenal, AUTOGOL incredibil ACUM pe VOYO! Lovitură pentru ”tunari” în startul meciului
Leeds – Arsenal, AUTOGOL incredibil ACUM pe VOYO! Lovitură pentru ”tunari” în startul meciului
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
CITESTE SI
Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

stirileprotv Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

stirileprotv Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

stirileprotv Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!