Divizionara secundă CS Dinamo București, antrenată de fostul internațional Florin Bratu, a câștigat cu 2-1 meciul amical cu SCM Râmnicu Vâlcea (lider în Liga 3), disputat pe unul dintre terenurile din Parcul Sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Golul victoriei a fost înscris de Stanley Obinna Anaebonam (26 de ani - foto), atacant norvegian născut în Ghana, adus în această iarnă de Florin Bratu din Northern Premier League Premier Division, adică liga a șaptea din Anglia, acolo unde a jucat în ultimul an pentru Ashton United sau Stratford Town!

În afară de diviziile inferioare engleze, Anaebonam a mai evoluat la Shelbourne FC, multipla campioană din Irlanda.

CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea 2-1

