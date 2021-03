S-a dus Stoican la antrenamente desi era bolnav de COVID?! NEBUNIE MAXIMA in B! "L-am vazut la stadion si vineri, inaintea meciului!"

Viitorul Pandurii e calificata in semifinalele Cupei, unde va intalni Craiova, si are sanse mari sa prinda playoff-ul de promovare in Liga 1.

Chiar si asa, spiritele s-au incins la Tg. Jiu in ultima saptamana. Antrenorul Flavius Stoican a fost demis pentru cateva ore, fiind acuzat ca a incercat sa-i directioneze pe fotbalistii aflati la final de contract spre alte echipe. Oficial in izolare dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov2, Stoican n-ar fi stat insa numai pe-acasa in ultimele zile.

Liga2.ro scrie ca Stoican ar fi fost la Timisoara, inaintea meciului cu Ripensia, si ca ar fi participat la antrenamente.

"Am citit si noi declaratiile celor de la Viitorul, care spun ca Stoican era in izolare de 10 zile. El a fost la antrenamente chiar si vinerea trecuta, inainte ca echipa sa plece la Timisoara, pentru meciul cu Ripensia.

E un gest iresponsabil pentru ca dupa ei am facut si noi antrenamente toata saptamana pe terenurile de langa stadion. Protocolul medical interzice ca doua echipe sa se antreneze pe aceeasi baza sportiva in perioada starii de alerta. Mai multi angajati de la stadion au fost depistati si ei cu Covid", a explicat un angajat de la Viitorul Pandurii pentru sursa citata.