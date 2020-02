Scene INCREDIBILE la o statie de metrou din Bucuresti! Fanii Rapidului ar fi scuipat si ar fi bruscat un barbat de origine asiatica de teama coronavirusului! Ce s-a intamplat

Scene incredibile petrecute la metrou.

Rapid a disputat ieri meciul impotriva celor de la Turris Turnu Magurele pe stadionul din Voluntari. In drum spre stadion, mai multi suporteri giulesteni ar fi dat jos din metrou un barbat de origine asiatica, la statia Aurel Vlaicu. Coronavirusul a creat isterie in randul lumii, iar acest lucru s-a intamplat tocmai din aceasta cauza.



"L-au bruscat, l-au impins, iar unii l-au si scuipat inainte sa-l dea jos din metrou. Era un tanar cu origini asiatice, care a fost dat afara din metrou la statia Aurel Vlaicu", a spus unul dintre martori, pentru a1.ro

In Romania, autoritatile incearca sa izoleze oamenii care au intrat in contact cu italianul depistat cu coronavirus, dupa o vacanta petrecuta la noi in tara. Acesta a stat cateva zile in Gorj, locul de nastere al sotiei sale, iar autoritatile locale si nationale au intrat in alerta. Pana in prezent sunt 19 persoane izolate.

