FABULOS! Se OPEREAZA marti, dar luni vrea SA JOACE cu meniscul rupt! Sacrificiul incredibil al lui Tamas va ajunge in presa din toata lumea

Gabriel Tamas s-a accidentat in meciul cu Aerostar si a fost scos pe targa de pe teren.

Fundasul care a semnat cu U Cluj in vara s-a accidentat la debutul in tricoul clujenilor si a iesit de pe teren pe targa. Medicii l-au diagnosticat cu ruptura de menisc, iar Tamas urmeaza sa se opereze.

Cu toate astea, fostul jucator al Astrei nu are de gand sa cedeze si vrea sa joace inca un meci inainte de operatie. Astfel, si-a anuntat prezenta in teren la meciul cu Poli Timisoara de pe 7 septembrie, programat chiar cu o zi inainte de operatia sa.

"Am ruptura de menisc, am inteles ca pot reveni in 2-3 saptamani pe teren, am programat deja operatia marti, am incercat sa fac antrenamente la sala ca incerc sa joc luni,

S-a rupt meniscul de tot si il voi scoate, daca incerc sa lipsesc voi lipsi 3 luni. M-am sfatuit cu medicii, fizioterapeutii, eu vreau sa incerc sa joc luni, dupa aia ma voi opera.

Nu mi s-a infipt piciorul in pamant, cum au zis toti, pur si simplu mi-a trosnit genunchiul inauntru, in aer, nu s-a intors, nu am ramas intepenit, simteam ceva durere si credeam ca e doar tendinita.

Fac tratament, am facut sala, fac doua antrenamente la sala, sa maresc masa musculara, sa protejeze meniscul.

Chiar nu am nicio saturatie si vad ca inca mai pot. Nu ma dau inapoi de la niciun razboi si uite cum am semnat cu U Cluj. Toti mi-au spus de ce am ales varianta asta.

Mi s-a propus prelungirea la Astra, nu am vrut. E un proiect foarte interesant la Cluj, sincer, a avut si Daniel Stanciu partea lui, suntem prieteni de mult. I-am promis ca daca voi inceta cu Astra, voi veni la el. Am ajuns aici, mi-au prezentat proiectul, au zis ca fac mai multe transferuri, vor trage la promovare, mie imi place sa intru intr-un razboi din asta.

Luptam pentru promovare, la titlu la anul. De ce sa ma las? Inca pot", a spus Gabi Tamas.