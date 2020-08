"A vrut sa bea 50 de whiskey si nu l-am lasat!" Reactia lui Gabi Tamas dupa aceasta intamplare: totul a fost dezvaluit de un fost coleg al fundasului

Gabi Tamas (36 de ani) a fost coleg cu Adrian Iencsi (45 de ani) in Rusia, la Spartak Moscova.

Totul se intampla cand cei doi evoluau impreuna la Spartak Moscova, in Rusia. Iencsi a fost primul ajuns la Spartak, in 2003, iar Tamas a sosit un an mai tarziu.

Actualul antrenor al Rapidului, Adrian Iencsi, si-a adus aminte de un episod amuzant care i-a avut pe cei doi in prim-plan.

Iencsi a iesit in oras cu Tamas, iar acesta i-a promis ca nu va bea decat o bere. Ajuns la restaurant, Tamas a vrut sa bea 'un 50 de whiskey', dar Iencsi nu l-a lasat, moment in care Tamas s-a suparat si a plecat.

"El daca avea un alt comportament probabil ca putea sa fie mult mai sus. O intamplare in Rusia, stiu ca nu l-am lasat sa bea whiskey la o masa. Eu i-am spus, bai noi nu mai iesim. Daca vrei sa bei o bere rece cu mine, poti. Dar daca vrei sa bei altceva sa stii ca eu nu mai ies cu tine. Mi-a promis lucrul acesta si el a vrut sa bea un 50 de whiskey si eu m-am suparat si am zis nu. In acel moment si-a trantit portofelul si cheile de la masina si a fugit de la masa, a plecat", a spus Adrian Iencsi pentru Telekom Sport.

Cei doi fosti colegi se vor intalni din nou in sezonul viitor, insa din posturi diferite. Adrian Iencsi a fost numit noul antrenor al Rapidului, in timp ce Gabi Tamas a ales sa semneze cu U Cluj, unde va evolua in continuare ca jucator. Ambii se vor lupta la promovare in Liga 2.