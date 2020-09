"Daca era dorit de la inceput, ar fi semnat!" Cum a ratat Rapidul transferul lui Gabi Tamas in aceasta vara! "Nu ar fi fost un impediment pentru el!"

Rapid ar fi putut transfera in aceasta vara un jucator important, care a ajuns pana la urma la o rivala din lupta pentru promovare.

Fostul jucator si presedinte al Rapidului, Daniel Niculae, a declarat ca Gabi Tamas ar fi fost dispus sa semneze cu echipa din Giulesti, daca acestia l-ar fi contactat de la inceput, din momentul in care a ramas liber de contract.

"Nu stiu cat a fost dorit Gabi, daca era dorit de la inceput, probabil ar fi semnat si cu Rapid, nu cred ca ar fi fost un impediment pentru el.

Imi pare rau de accidentare, chiar nu stiu ce fel de accidentare este. Accidentarile la genunchi pot fi mult mai grave. Sper sa nu fie nimic grav pentru ca este un jucator valoros si am vazut ca cei de la 'U' Cluj au transferat foarte multi jucatori cu experienta.

Este clar obiectivul lor si nu-si mai permit sa faca pasi gresiti. Clar, obiectivul lor este promovarea", a declarat Niculae, potrivit Telekom Sport.

In cazul in care s-ar fi transferat la Rapid, Gabi Tamas ar fi avut in CV toate cele trei echipe importante ale capitalei, el evoluand in trecut la Dinamo si FCSB.

Fundasul in varsta de 35 de ani este jucatorul celor de la "U" Cluj, alaturi de care se va lupta pentru a obtine promovarea in Liga 1.