Trica, daramat dupa victoria cu Rapid: "Nu ma simt bine, sa ma scuze toata lumea!" Acuza o conspiratie impotriva Craiovei: "S-ar putea ca persoanele, spiritele care vor raul s-o pateasca"

Trica n-a putut sa se bucure de victoria cu Rapid care o trimite pe Craiova pe primul loc in playoff-ul din B.

I s-a facut rau dupa joc. Antrenorul Craiovei a venit totusi la interciuri. Si-a felicitat jucatorii si a criticat delegrea lui Rusandu la derby-ul pentru promovare.

"Mi-am scos palaria in fata jucatorilor, s-au comportat fantastic in seara asta. Imi cer scuze, nu prea ma simt bine. Imi cer scuze tuturor. Am zis inainte de meci sa fie adus aici cel mai bun arbitru. Ajungem iar sa vina domnul Rusandu... ii scapa, nici nu mai am cuvinte. Stricam jocul, domnilor.

Cineva vrea sa faca rau. Dumnezeu e sus si le vede pe toate. S-ar putea as se rasfranga totul asupra lor, a lui, a acelor persoane, a acelor spirite care vor raul Craiovei. Voiam cel mai bun arbitru, pe Hategan sau pe Kovacs. E admirabil ce au reusit baietii mei. Trebuie sa ramanem concentrati, ne asteapta un meci foarte greu cu Calarasiul. Era sloganul Rapidului pe vremuri: "Singuri impotriva tuturor". Vad ca s-a schimbat acum, noi suntem aia!", a spus Trica la Digisport.