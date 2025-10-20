Transferat în vară la Concordia Chiajna, Mihai Bălașa are un început excelent în Liga 2. Fostul fundaș al celor de la FCSB, Universitatea Craiova și Farul Constanța a devenit căpitanul și golgheterul echipei, cu trei reușite în acest sezon, la egalitate cu atacanții Moussa Samake și Alexandru Boiciuc, dar și cu mijlocașul Nicolae Carnat.



Bălașa, în vârstă de 30 de ani, a venit la Chiajna după despărțirea de Farul, echipă cu care a cucerit titlul de campion în 2023 și pentru care a jucat 28 de meciuri în sezonul trecut.



După 10 etape, Concordia Chiajna ocupă locul 9 în Liga 2, cu 18 puncte alcătuite din cinci victorii, două remize și trei înfrângeri, la doar două puncte de locurile de 6,7 și 8, ocupate de CSM Reșița, FC Voluntari și Sepsi OSK.

