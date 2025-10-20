FOTO Ex-FCSB, Craiova și Farul, fundașul Mihai Bălașa e golgheter la noua echipă

Ex-FCSB, Craiova și Farul, fundașul Mihai Bălașa e golgheter la noua echipă
Fundașul dă tonul în atacul noii formații!

Mihai BalasaConcordia ChiajnaFCSBFarul ConstantaUniversitatea Craiova
Transferat în vară la Concordia Chiajna, Mihai Bălașa are un început excelent în Liga 2. Fostul fundaș al celor de la FCSB, Universitatea Craiova și Farul Constanța a devenit căpitanul și golgheterul echipei, cu trei reușite în acest sezon, la egalitate cu atacanții Moussa Samake și Alexandru Boiciuc, dar și cu mijlocașul Nicolae Carnat.

Bălașa, în vârstă de 30 de ani, a venit la Chiajna după despărțirea de Farul, echipă cu care a cucerit titlul de campion în 2023 și pentru care a jucat 28 de meciuri în sezonul trecut. 

După 10 etape, Concordia Chiajna ocupă locul 9 în Liga 2, cu 18 puncte alcătuite din cinci victorii, două remize și trei înfrângeri, la doar două puncte de locurile de 6,7 și 8, ocupate de CSM Reșița, FC Voluntari și Sepsi OSK.

Tatăl lui Bălașa „făcea legea” la Concordia Chiajna

Mihai Bălașa este fiul lui Cristian Bălașa, fost mijlocaș care a evoluat pentru FCM Târgoviște, FC Argeș și Bihor Oradea, dar și pentru Concordia Chiajna, unde a încheiat cariera. Tatăl său a fost ulterior antrenor la echipa secundă și director sportiv al clubului ilfovean, funcție pe care a ocupat-o până în vara lui 2024.

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Are CFR-ul &icirc;n s&acirc;nge! Reacția lui Andrea Mandorlini după revenirea lui Iuliu Mureșan
Gigi Becali a confirmat un titular pentru meciul cu Bologna: &bdquo;O să joace!&rdquo;
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost &icirc;nvins de Sinner
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: &bdquo;Nu se bate la titlu!&rdquo;
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a &bdquo;vrăjit&rdquo; Varga: Are vorba dulce!
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Farul a transferat un fost jucător al lui FCSB! Al doilea transfer al verii pentru Gică Hagi
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru &rdquo;tricolor&rdquo;
Liţă Dumitru s-a &icirc;ntors! Cu ce echipă a semnat fostul antrenor al FCSB
S-a despărțit de FCSB și a semnat cu o divizonară secundă! Mulțumesc
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

