Mario Rui, din liga a treia din EAU, în Liga 3 din Portugalia

Mario Rui, fostul jucător de la AS Roma și Napoli, a semnat cu CF Os Belenenses, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Portugalia. În acest moment, "Os Azuis do Restelo" joacă în Grupa B din Liga 3, unde ocupă primul loc, după jucarea a șase etape din acest sezon.

Echipa are în vitrina de trofee Primeira Liga (1945-1946), Taca de Portugal (1941-1942, 1959-1960, 1988-1989), Campeonato de Portugal (1926-1927, 1928-1929, 1932-1933) și Cupa Intertoto (1975). Este condusă de pe bancă de fostul internațional portughez Goncalo Brandao (ex- Belenenses, Charlton, Siena, Parma, Cesena, CFR Cluj, Estoril, Lausanne-Sport).

În ultimul sezon, fundașul lusitan a fost sub contract cu Fortus Virtus FC Dubai, echipă care evoluează în UAE Second Division League (liga a 3-a din Emiratele Arabe United), controlată de The Gulf Heroes LLC, o companie specializată în academii de sport și managementul cluburilor sportive.

A fost campion cu Napoli în Serie A

Mario Rui Silva Duarte (35 de ani) este născut la Sines (regiunea Alentejo) și a fost junior la Vasco Gama Sines, Sporting Lisabona, Valencia și Benfica Lisabona. La nivel de seniori a evoluat la Benfica (2010), CD Fatima (2010-2011), Parma (2011), AS Gubbio (2012), Spezia (2012-2013), Empoli (2013-2016), AS Roma (2016-2017), Napoli (2017-2024) și Fortus Virtus FC Dubai (2026). Are 12 selecții pentru naționala de seniori a Portugaliei, cu care a participat la CM 2022.

În palmares are Serie A (2022-2023 / + alte două locuri secunde), Coppa Italia (2019-2020), UEFA Nations League (2018-2019), finala FIFA U20 World Cup (2011) și Ordem do Infante Dom Henrique. Evoluează ca fundaș stânga și nu mai are cotă de piață (cel mai mult a valorat 15 milioane de euro, în sezonul 2018-2019).

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