Ce spune Dragomir despre Man si Mihaila dupa ce Parma a retrogradat in Serie B! "Sa joace acolo!" Ce sfat are pentru cei doi romani

In acest sezon, Parma a reusit doar 3 victorii in 35 de etape si a retrogradat in Serie B.

Dennis Man si Valentin Mihaila ar putea ramane sa joace in a doua liga din Italia, dupa ce oficialii Parmei au anuntat ca nu vor sa renunte la jucatorii importanti ai echipei, care ar putea contribui la promovarea cat mai repede in Serie A.

In plus, Giovanni Becali a declarat recent ca, in cazul in care nu vor aparea oferte de nerefuzat, cei doi vor ramane la Parma. Dumitru Dragomir le-a dat un sfat lui Man si Mihaila, transferati in acest sezon in Italia.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus ca fotbalistii ar trebui sa ramana in Serie B, competitie puternica din care vor avea multe de invatat.

"Sa joace in Serie B. Seria a doua la italieni e foarte tare. Parerea mea e ca nu promoveaza Parma cu echipa asta, daca nu aduce si alti 2-3 jucatori", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit AS.ro.