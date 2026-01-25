Succesul important i-a adus pe „phoceeni” la doar cinci puncte în spatele lui Lens în clasament și a fost urmat de o reacție explozivă a tehnicianului italian, deranjat de criticile primite în ultimele săptămâni din partea presei franceze.



„CFR-istul” De Zerbi a „turbat” la conferința de presă



De Zerbi a început prin a ataca direct presa franceză: „Toată presa din Franța ar trebui să fie de acord. Uneori îmi spuneți că jucăm prost, iar apoi îmi spuneți că am marcat 44 de goluri în acest sezon. Poate ar trebui să îmi iau pașaport francez ca să spuneți altceva”, a spus antrenorul lui Marseille.



Tonul a devenit și mai tăios în conferință. „Depinde de voi să spuneți dacă jucăm bine sau nu. Eu știu cum jucăm. Știu că din sezonul 1970–1971 Marseille nu a mai marcat atât de mult. Au trecut 56 de ani de când clubul nu avea asemenea cifre după 20 de etape. Nu trebuie să vă conving de nimic. Scrieți ce vreți, eu răspund cum vreau. În italiană spunem: nu-mi pasă”, a continuat De Zerbi.



„Când simt rea-credință, aleg să tac!”



Antrenorul a vorbit și despre relația sa cu clubul și despre autoritate. „Am venit aici cu mult respect. Marseille este un loc special. Mulți pot critica, e normal. Dar eu nu am șefi. Sunt antrenori care vă trimit mesaje ca să fie bine văzuți. Eu nu fac asta. Unii dintre voi vin la Commanderie ca și cum ar fi șefi. Dar eu nu am niciunul. Singurul este Frank McCourt, proprietarul clubului. Și nici măcar el nu este șeful meu”, a spus italianul, vizibil iritat.



Roberto De Zerbi a evidențiat și ideea că naționalitatea sa joacă un rol în modul în care este perceput: „Cred că pentru mulți contează că sunt italian. Sunt mândru de asta. Am venit aici respectând pe toată lumea și fiind deschis. Când simt rea-credință, aleg să tac”.



