În vârstă de 26 de ani, Denis Haruț a trăit un sezon trecut, 2024-2025, greu.

Apărătorul a suferit o accidentare gravă spre finalul campionatului și se discuta despre întoarcerea la FC Botoșani, clubul care l-a vândut la FCSB pentru o sumă importantă, de 660.000 de euro, în 2021.

Evoluția lui Haruț din stagiunea trecută s-a încheiat cu suișuri și coborâșuri dramatice. Legitimat la FCSB din 2020, timișoreanul a apucat să joace un meci în Superliga României pentru roș-albaștri în stagiunea 2024-2025, cele 90 de minute contra Oțelului fiind suficiente pentru a-i aduce în palmares medalia de campion.

Denis Haruț, gata să revină în lotul Sepsi OSK pentru meciurile din Liga 2

A mai adunat și două prezențe în preliminariile cupelor europene pentru bucureșteni, iar apoi a făcut trecerea la Sepsi OSK. Finalul campionatului a adus un deznodământ tragic pentru Sepsi, care a retrogradat dramatic, în ultima etapă din play-out.

Haruț nu a putut fi pe teren la "tragedia de la Slobozia", fiind nevoit să privească de pe margine prăbușirea echipei sale. La începutul lunii mai, el și-a rupt două ligamente la gleznă și a fost operat, accidentare care l-a scos din circuit pentru finalul de sezon.

Sepsi OSK atacă revenirea în Superliga României

Din informațiile Sport.ro, Haruț a revenit la antrenamentele echipei și se pregătește, în curând, în câteva etape, să joace pentru Sepsi OSK în Liga 2. E mare nevoie de un jucător cu experiența sa, mai ales că antrenorul Ovidiu Burcă și conducerea au anunțat că vor să revină în vara următoare în prima divizie.

El trebuie să se pună la punct cu condiția fizică, iar în aceste zile trage tare la antrenamente. Oricum, este posibil, dacă își va găsi ritmul, să prindă destul de multe meciuri până la finalul anului 2025, când se vor distanța favoritele la calificarea în play-off-ul Ligii 2 de restul.

