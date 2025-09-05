Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au fost repartizați de organizatorii US Open să joace prima semifinală a tabloului masculin, cu începere de la ora 22:00.

După ora 15:00, fus orar newyorkez, pe o temperatură de aproximativ 28 de grade Celsius, „Nole” nu va ezita în a-și căuta orice șansă de a se califica în finala US Open 2025.

Djokovic a câștigat ultimele două meciuri directe cu Alcaraz

Djokovic - Alcaraz se joacă vineri, după ora 22:00.

Va fi primul meci direct între Djokovic și Alcaraz la New York.

Are, dincolo de spiritul de luptă care l-a caracterizat întotdeauna, palmares pozitiv în fața lui Alcaraz - 5-3 la meciuri directe -, dar și mândria ultimelor două partide câștigate.

Djokovic l-a învins pe Alcaraz în precedentele două întâlniri directe, care au fost departe de a avea o miză neglijabilă. Sârbul s-a impus în două seturi în finala olimpică de la Paris, 7-6 (3), 7-6 (2), dar și în patru seturi, în sferturile Openului Australian din ianuarie, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

După trei eliminări consecutive în semifinale de turneu de mare șlem - cu Zverev, în Australia - și cu Sinner, în Franța și Marea Britanie -, Djokovic vrea să încheie la doi ani așteptarea unei noi finale de întrecere majoră.

