Djokovic - Alcaraz, episodul 9, în semifinalele US Open 2025. Avantajul nebănuit al sârbului, mai bătrân cu 16 ani

Djokovic - Alcaraz, episodul 9, &icirc;n semifinalele US Open 2025. Avantajul nebănuit al s&acirc;rbului, mai bătr&acirc;n cu 16 ani Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz vor același lucru, chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de șaisprezece ani.

Novak Djokovic Carlos Alcaraz US Open 2025 Tenis ATP
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au fost repartizați de organizatorii US Open să joace prima semifinală a tabloului masculin, cu începere de la ora 22:00.

După ora 15:00, fus orar newyorkez, pe o temperatură de aproximativ 28 de grade Celsius, „Nole” nu va ezita în a-și căuta orice șansă de a se califica în finala US Open 2025.

Djokovic a câștigat ultimele două meciuri directe cu Alcaraz

  • Djokovic - Alcaraz se joacă vineri, după ora 22:00.
  • Va fi primul meci direct între Djokovic și Alcaraz la New York.

Are, dincolo de spiritul de luptă care l-a caracterizat întotdeauna, palmares pozitiv în fața lui Alcaraz - 5-3 la meciuri directe -, dar și mândria ultimelor două partide câștigate.

Djokovic l-a învins pe Alcaraz în precedentele două întâlniri directe, care au fost departe de a avea o miză neglijabilă. Sârbul s-a impus în două seturi în finala olimpică de la Paris, 7-6 (3), 7-6 (2), dar și în patru seturi, în sferturile Openului Australian din ianuarie, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

După trei eliminări consecutive în semifinale de turneu de mare șlem - cu Zverev, în Australia - și cu Sinner, în Franța și Marea Britanie -, Djokovic vrea să încheie la doi ani așteptarea unei noi finale de întrecere majoră.

Alcaraz, 35 de victorii în precedentele 36 de meciuri oficiale

Exceptând setul trei al finalei Wimbledon 2025, când a capitulat în fața lui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz nu a cedat nici măcar atunci când rivalul său italian a avut trei mingi de meci, în finala Roland Garros din acest an.

„E mult mai bun decât mine. Pe această suprafață, e mult peste mine. Mult mai bun,” a spus Carlos Alcaraz despre Jannik Sinner, vorbind, de la distanță cu Juan Carlos Ferrero, antrenorul său.

Înainte de eșecul cu Sinner din finala Wimbledon, Alcaraz nu mai cunoscuse gustul înfrângerii din 20 aprilie, când a fost învins în finala turneului ATP 500 de la Barcelona de Holger Rune.

În acest an, Alcaraz a ieșit campion la Rotterdam, Monte Carlo, Roma, Roland Garros și Cincinnati.

