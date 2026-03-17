Cinematografia confirmă ascensiunea popularității sportului, la nivel mondial.
Lewis Hamilton și Brad Pitt, echipă bună în producția filmului F1, premiat cu Oscar
Fotbalul continuă să vândă bilete în neștire, iar FIFA și UEFA profită, crescând numărul de competiții, de echipe participante și de meciuri jucate, în ultimii ani.
Tenisul stabilește record după record, în numărul de spectatori care trec pragurile complexurilor organizatoare de turnee de mare șlem.
Formula 1 nu se oprește din a capta atenția publicului tânăr, inclusiv în segmentul feminin, iar pilotul Lewis Hamilton s-a suit pe acest val și l-a navigat cu succes.
Prin ajutorul actorului Brad Pitt, protagonist în filmul F1, producătorul Lewis Hamilton s-a bucurat de reușita primită la Gala Premiilor Oscar 2026, transmisă exclusiv de VOYO.
Filmul F1 a primit premiul Oscar pentru cel mai bun sunet.
Maria Sharapova a strălucit la Gala Premiilor Oscar
Nu doar Lewis Hamilton s-a numărat printre sportivii care au cucerit inimile oamenilor, la Gala Premiilor Oscar 2026, a 98-a organizată.
Multipla campioană de Grand Slam, Maria Sharapova s-a prezentat într-o rochie albă, simplă, dar decoltată, purtată cu grația caracteristică.
Maria Sharapova a câștigat cinci titluri de mare șlem, dintre care cel mai recent, la Roland Garros, în 2014, după o finală de trei seturi cu Simona Halep, încheiată scor 6-4, 6-7 (5), 6-4.
Sharapova explică ce i s-a părut cel mai greu în tenis: „Nu în prea multe sporturi se întâmplă asta.”
Întrebată dacă experiența unei ceremonii de decernare a trofeelor este dureroasă, din postura de finalistă învinsă, Maria Sharapova a replicat: „Nu destui oameni vorbesc despre asta. E unul dintre cele mai provocatoare momente din viața unui tenismen.
Nu în prea multe sporturi se întâmplă ca finalistul pierzător să rămână pe teren, în timp ce învingătorul primește trofeul de campion și cecul, apropo... dar cine mai stă să numere banii?”, a răspuns „Masha.”
„Rămâi doar cu câteva lacrimi și nu e plăcut,” a completat Maria Sharapova. „În clipe ca acelea ajungi să cunoști personalitatea unor sportivi. În momente de vulnerabilitate, caracterul iese la iveală și se vede cum gestionezi situațiile dificile. Parțial, durerea de a fi pe podium, ca finalist învins, te formează pentru a câștiga,” a punctat Maria Sharapova.