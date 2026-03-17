VIDEO EXCLUSIV Sportul cucerește lumea! Lewis Hamilton și Brad Pitt au dat lovitura la Premiile Oscar. Apariția uluitoare a Mariei Sharapova

Alexandru Hațieganu
Lumea sportului acaparează tot mai mult din zonele de interes public.

Cinematografia confirmă ascensiunea popularității sportului, la nivel mondial.

Lewis Hamilton și Brad Pitt, echipă bună în producția filmului F1, premiat cu Oscar

Fotbalul continuă să vândă bilete în neștire, iar FIFA și UEFA profită, crescând numărul de competiții, de echipe participante și de meciuri jucate, în ultimii ani.

Tenisul stabilește record după record, în numărul de spectatori care trec pragurile complexurilor organizatoare de turnee de mare șlem.

Formula 1 nu se oprește din a capta atenția publicului tânăr, inclusiv în segmentul feminin, iar pilotul Lewis Hamilton s-a suit pe acest val și l-a navigat cu succes.

Prin ajutorul actorului Brad Pitt, protagonist în filmul F1, producătorul Lewis Hamilton s-a bucurat de reușita primită la Gala Premiilor Oscar 2026, transmisă exclusiv de VOYO.

Filmul F1 a primit premiul Oscar pentru cel mai bun sunet.

Maria Sharapova, încântătoare la Gala Premiilor Oscar 2026, transmisă exclusiv de VOYO

  Maria sharapova oscar 2026
Maria Sharapova a strălucit la Gala Premiilor Oscar

Nu doar Lewis Hamilton s-a numărat printre sportivii care au cucerit inimile oamenilor, la Gala Premiilor Oscar 2026, a 98-a organizată.

Multipla campioană de Grand Slam, Maria Sharapova s-a prezentat într-o rochie albă, simplă, dar decoltată, purtată cu grația caracteristică.

Maria Sharapova a câștigat cinci titluri de mare șlem, dintre care cel mai recent, la Roland Garros, în 2014, după o finală de trei seturi cu Simona Halep, încheiată scor 6-4, 6-7 (5), 6-4.

Piloții Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton / Foto IMAGO
Lewis Hamilton, prima zi la Ferrari / Foto Scuederia Ferrari
Sharapova explică ce i s-a părut cel mai greu în tenis: „Nu în prea multe sporturi se întâmplă asta.”

Întrebată dacă experiența unei ceremonii de decernare a trofeelor este dureroasă, din postura de finalistă învinsă, Maria Sharapova a replicat: „Nu destui oameni vorbesc despre asta. E unul dintre cele mai provocatoare momente din viața unui tenismen.

Nu în prea multe sporturi se întâmplă ca finalistul pierzător să rămână pe teren, în timp ce învingătorul primește trofeul de campion și cecul, apropo... dar cine mai stă să numere banii?”, a răspuns „Masha.”

„Rămâi doar cu câteva lacrimi și nu e plăcut,” a completat Maria Sharapova. „În clipe ca acelea ajungi să cunoști personalitatea unor sportivi. În momente de vulnerabilitate, caracterul iese la iveală și se vede cum gestionezi situațiile dificile. Parțial, durerea de a fi pe podium, ca finalist învins, te formează pentru a câștiga,” a punctat Maria Sharapova.

  • Marea asemănare între Simona Halep și Maria Sharapova, explicată de Horia Tecău, la Poveștile Sport.ro
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Moșneagu, la tineret! Mijlocașul campion în Irlanda a fost convocat la naționala Under 21 pentru meciurile din preliminariile EURO
450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Jaf în stil italian: jucătorul Romei, Neil El Aynaoui, victima unui caz înfiorător
Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Ce șanse mai are Cristi Chivu să câștige titlul în Serie A! Analiza specialiștilor

Real Madrid i-a dat lovitura Barcelonei! Fundașul și-a dat acordul și semnează

450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Moșneagu, la tineret! Mijlocașul campion în Irlanda a fost convocat la naționala Under 21 pentru meciurile din preliminariile EURO
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Ce se mai întâmplă prin Finlanda înaintea meciului cu România: Brad Pitt a debutat ca sculptor în cadrul unei expoziții
A realizat ca seamana cu Brad Pitt si a pornit VANATOAREA de bani! Cat castiga SOSIA actorului american in lumea filmelor FARA CENZURA
Spectatori nepoliticoși la Roland Garros? Ce făcea Maria Sharapova când nu îi mai suporta pe francezi
Maria Sharapova și Serena Williams, apariții de poveste la Gala Met: cum a venit îmbrăcată rusoaica
Michael Jordan, dar nu baschetbalistul, ci actorul premiat cu Oscar, acționarul unui club de Premier League care a învins-o pe Arsenal
Gala Premiilor Oscar este LIVE, pe VOYO!
Când revin ploile în România și cum va fi vremea de Paște. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

