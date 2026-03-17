Cinematografia confirmă ascensiunea popularității sportului, la nivel mondial.

Lewis Hamilton și Brad Pitt, echipă bună în producția filmului F1, premiat cu Oscar

Fotbalul continuă să vândă bilete în neștire, iar FIFA și UEFA profită, crescând numărul de competiții, de echipe participante și de meciuri jucate, în ultimii ani.

Tenisul stabilește record după record, în numărul de spectatori care trec pragurile complexurilor organizatoare de turnee de mare șlem.

Formula 1 nu se oprește din a capta atenția publicului tânăr, inclusiv în segmentul feminin, iar pilotul Lewis Hamilton s-a suit pe acest val și l-a navigat cu succes.

Prin ajutorul actorului Brad Pitt, protagonist în filmul F1, producătorul Lewis Hamilton s-a bucurat de reușita primită la Gala Premiilor Oscar 2026, transmisă exclusiv de VOYO.

Filmul F1 a primit premiul Oscar pentru cel mai bun sunet.