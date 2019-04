Chindia a castigat derbyul ligii a doua cu Clinceniul! Cel mai mult pierde U Cluj, care ramane in urma locurilor care asigura promovarea. CLASAMENTUL ACTUALIZAT

Chindia Targoviste 1-0 Academica Clinceni.

Chindia Targoviste a castigat "derbyul" ligii a doua. Formatia din Dambovita a batut-o cu 1-0 pe Academica Clinceni, liderul la zi al esalonului secund.

Chindia s-a impus cu golul marcat de Liviu Mihai in minutul 20 si s-a apropiat la doar 3 puncte de primul loc ocupat de Clinceni.

Academica Clinceni are in acest moment 73 de puncte, obtinute in 32 de meciuri. Chindia are 70, iar U Cluj a ramas la 4 puncte in urma echipei din Targoviste.

Primele doua locuri asigura promovarea directa, in timp ce pozitia a treia duce la baraj. Locul 3 din Liga a II-a va intalni locul 12 din Liga I.

Clasamentul actualizat al Ligii a II-a

