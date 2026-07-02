Cesionare la o echipă din Liga 2! Vor continua sezonul următor sub o altă denumire

Potrivit proiectului inițiat de primarul Mihai Chirica , CSM Iași 2020 va prelua activitatea sportivă, academia, grupele de juniori și toate drepturile federative ale Politehnicii Iași.

Clubul din Copou urmează să cesioneze locul către CSM Iași 2020, echipa Primăriei, într-o încercare de a salva fotbalul ieșean după problemele financiare și lipsa unui investitor. DETALII AICI

Totodată, noul club va trebui să achite datoriile sportive către jucători, staff și angajați, estimate la aproximativ un milion de euro.

„”Dată fiind situația dificilă a clubului de fotbal al Iașului și din dorința de a menține și proteja continuitatea acestuia în eșaloanele superioare ale campionatului național, primarul Mihai Chirica a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind preluarea, cu titlu DEFINITIV, de către Clubul Sportiv Municipal (CSM) Iași 2020 a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național Liga a II-a, începând cu sezonul 2026 – 2027, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociaţiei Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași. Proiectul vizează și preluarea Academiei Asociației Clubului Sportiv Politehnica Iași și a grupelor de juniori masculin și feminin, necesare pentru a putea evolua CSM Iasi 2020 în Campionatul Național Liga 2 în sezonul 2026 – 2027.

Ca măsură accesorie și strict necesară realizării continuității sportive, proiectul inițiat de primar prevede asumarea de către CSM Iași 2020, în calitate de cesionar și continuator sportiv al activității fotbalistice preluate, a obligațiilor sportive și federative ale Asociației Club Sportiv Municipal Politehnica Iași, în măsura în care acestea sunt certe, lichide și exigibile ori rezultă din contracte, hotărâri ale comisiilor competente FRF / LPF / FIFA / TAS sau din documente financiar-contabile verificate și sunt de natură să condiționeze sau să afecteze certificarea, afilierea, înscrierea, dreptul de participare, dreptul de legitimare / transfer al jucătorilor ori participarea efectivă în Campionatul Național Liga a II-a, altele decât cele care fac parte din procedura de insolvență în care se află clubul.

Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local reprezintă soluția urgentă pentru achitarea salariilor restante ale sportivilor, fără însă a afecta direct bugetul local! Astfel, în funcție de evoluția juridică, sportivă și financiară a obligațiilor, debitele vor fi achitate cu prioritate din donații, sponsorizări, drepturi federative, transferul jucătorilor și alte surse”, a anunțat Primăria Municipiului Iași pe Facebook.

Echipa nu va avea drept de promovare în Superliga

Proiectul urmează să fie votat de Consiliul Local, apoi aprobat de Adunarea Creditorilor și, în ultimă instanță, de FRF. Dacă toate etapele vor fi parcurse cu succes, CSM Iași 2020 va lua locul lui Poli în Liga 2.

Există însă și un dezavantaj important. Fiind un club de drept public, CSM Iași 2020 nu va avea drept de promovare în Superliga.

Conducerea ia în calcul rezolvarea acestei probleme pe viitor, cel mai probabil printr-o nouă cesionare către o entitate de drept privat, după modelul folosit recent de Corvinul Hunedoara.