Rapid a rezolvat mutările lui Graovac, Kodor și Kamara, iar cei trei au plecat în cantonamentul din Austria al echipei conduse de Costel Gâlcă.

Giuleștenii speră să aibă un sezon mult mai bun decât cel trecut, iar noiile transferuri să îi ajute în lupta la titlu.

Gigi Becali râde de rivala lui FCSB: „Foarte bine că l-a luat Rapid”

Gigi Becali a fost întrebat despre faptul că Rapid a profitat de despărțirea lui Daniel Graovac de FCSB și l-a luat liber de contract.

Patronul lui FCSB consideră că giuleștenii au făcut o mișcare greșită și nu s-a abținut să fie ironic, în stilul caracteristic, atunci când a analizat venirea la Rapid a fundașului central plecat de la FCSB.

„Da, au făcut bine că l-au luat. E jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi (n.r. începe să râdă). Nu vreau să mai zic de jucători, că nu e frumos. Dar înțelegeți voi. Nu era de FCSB, asta e tot. Nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid”, a transmis Gigi Becali la Digi Sport.

30 de meciuri a jucat Daniel Graovac în tricoul lui FCSB în stagiunea trecută și a reușit să marcheze un gol.

350.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Graovac, potrivit Transfermarkt.

Cum a ajuns Graovac la Rapid

Graovac s-a reorientat rapid și a ajuns la un acord chiar cu marea rivală a roș-albaștrilor, Rapid.

Victor Angelescu, președintele lui Rapid și acționar minoritar la clubul din Giulești, a vorbit despre transferul lui Graovac și a explicat cum a devenit bosniacul o opțiune pentru giuleșteni.

Conducătorul lui Rapid a dezvăluit că toate formalitățile au mers destul de repede cu fundașul bosniac, al cărui principal atu este polivalența, faptul că poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș dreapta.

Angelescu a declarat că ideea de a-l transfera pe Graovac i-a aparținut lui Marius Bilașco, noul director sportiv al lui Rapid.

”Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac ştie bine campionatul românesc, ocupă două posturi şi fundaş central şi fundaş dreapta. Noi avem o problemă cu Manea şi cineva trebuie să acopere şi poziţia aia şi atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilaşco”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.