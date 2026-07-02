Transferul carierei! Curg ofertele pentru eroul de la Cupa Mondială

Transferul carierei! Curg ofertele pentru eroul de la Cupa Mondială Fotbal extern
SPORT.RO
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Germania a fost eliminată de la CM 2026 la loviturile de departajare.

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Orlando GillCM 2026ParaguayGermania
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Orlando Gill a devenit unul dintre cele mai căutate nume de pe piață după prestația excelentă din victoria Paraguayului cu Germania, scor 1-1 (4-3 d.l.d.), din 16-imile Cupei Mondiale.

Portarul a fost omul meciului la Boston și a contribuit din plin la calificarea sud-americanilor în optimile de finală. La doar două zile după acel meci, presa din Italia anunță că interesul pentru goalkeeper a explodat.

Curg ofertele pentru Orlando Gill

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Torino și Lazio au solicitat informații despre Orlando Gill, impresionate de evoluțiile sale atât la Cupa Mondială, cât și în tricoul celor de la San Lorenzo. În cursă s-ar mai afla și Beşiktaş, respectiv Valencia CF.

În sezonul trecut, goalkeeperul paraguayan a bifat 22 de meciuri pentru San Lorenzo, a primit doar 18 goluri și a păstrat poarta intactă în 12 partide. 

În vârstă de 24 de ani și cu o înălțime de aproape doi metri, Orlando Gill este cotat la șase milioane de euro.

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