Transferul carierei! Curg ofertele pentru eroul de la Cupa Mondială

Orlando Gill a devenit unul dintre cele mai căutate nume de pe piață după prestația excelentă din victoria Paraguayului cu Germania, scor 1-1 (4-3 d.l.d.), din 16-imile Cupei Mondiale.

Portarul a fost omul meciului la Boston și a contribuit din plin la calificarea sud-americanilor în optimile de finală. La doar două zile după acel meci, presa din Italia anunță că interesul pentru goalkeeper a explodat.

Curg ofertele pentru Orlando Gill

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Torino și Lazio au solicitat informații despre Orlando Gill, impresionate de evoluțiile sale atât la Cupa Mondială, cât și în tricoul celor de la San Lorenzo. În cursă s-ar mai afla și Beşiktaş, respectiv Valencia CF.