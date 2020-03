"Cea mai indicata solutie!" Mesajul transmis de ultrasii Rapidului dupa demiterea lui Pancu! Ce i-au transmis

Ultrasii celor de la Rapid i-au transmis un mesaj lui Daniel Pancu.

Rapid a pierdut cu 0-1 meciul de pe teren propriu impotriva celor de la CSM Resita. Acest rezultat i-a fost fatal antrenorului Daniel Pancu, care a plecat de la club. Fanii i-au cerut demisia la finalul partidei si i-au adresat cateva mesaje urate acestuia. Pancu a plecat de la echipa, iar in locul sau va veni Dan Alexa. Ultrasii de la Peluza Nord a Rapidului au tinut sa ii transmita un mesaj lui Pancu prin intermediul retelelor de socializare.

"Daniel Pancu - o mare legenda a Rapidului, care a fost alaturi de noi inca de la inceputul drumului de reintoarcere in prim-planului fotbalului romanesc. Da, stim, l-am sustinut si am dorit sa-i acordam incredere dupa infrangerea de la Snagov, cand toata lumea il voia demis, inclusiv conducerea. Incontestabil, Pancone se incradeaza in categoria figurilor emblematice care si-au castigat notorietatea si respectul in randul rapidistilor, astfel incat era total nedrept sa nu ii acordam rabdarea si sprijinul nostru in momentele grele. Nici acum nu-l vom huli sau injura, nu ar fi demn. Il respectam enorm, la fel ca si pe celelalte glorii rapidiste.

Din pacate, de-a lungul timpului s-a demonstrat ca antrenarea unui club cu anvergura Rapidului poate fi extrem de dificila si pentru antrenorii foarte experimentati, cu atat mai mult pentur un 'tanar' tehnician. Promovarea nu este compromisa, insa victoria este esentiala etapa viitoare.

Analizand prestatia si parcursul Rapidului, consideram ca Pancu intelege situatia actuala si este constient ca predarea stafetei catre un alt antrenor, a fost cea mai indicata solutie in momentul de fata. O spunem cu regret, deoarece toti ne-am fi dorit ca realitatea sa fie alta, cu un deznodamant mult mai fericit.

Mereu vei ramane idolul Giulestiului! Multumim, Daniel Pancu! Hai Rapid!", se arata in comunicatul emis de catre cei de la Peluza Nord.