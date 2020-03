Rapid si-a gasit antrenor! "Urmeaza sa negociem termenii financiari!" Ce spune conducerea echipei

Clubul s-a despartit de Daniel Pancu.

"Giulestenii" traverseaza o perioada modesta. Acestia au 2 infrangeri si 1 egal, fara gol marcat, in primele 3 meciuri ale anului. Obiectivul de promovare e in pericol, asa ca cei care conduc Rapidul au decis sa se desparta de Pancu, considerand ca aechipa are nevoie de un restart. Victor Angelescu, actionar majoritar Rapid.

"Am luat aseara o decizie dupa sedinta si urmeaza sa negociem termenii financiari. Daca negocierile vor claca, avem si o varianta de rezerva. Am vorbit ieri cu Daniel Pancu. Daca suporterii l-au jignit pe Pancu, este un lucru reprobabil. El e o legenda a clubului. Sunt convins ca Pancu va mai antrena Rapdiul in viitor. Speram ca acest soc sa ajute echipa. Am cautat pe cineva cu experienta necesara pentru a ne duce in Liga 1. Avem sanse destul de mari la promovare, deci inca exista speranta. Pare ca UTA e scapata si atunci batalia e pentru locul 2. Mircea Lucescu ne-a ajutat pana acum, a vorbit mult cu Pancu, dar nu va veni in mod oficial la club. E un consultant. Daca totul va decurge bine, maine vom avea antrenor", a spus Angelescu.