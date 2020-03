Pancu, DEVASTAT dupa despartirea de Rapid! "Va rog din suflet..." Mesajul emotionant postat in miez de noapte de fostul antrenor al giulestenilor

Daniel Pancu nu mai este antrenorul Rapidului.

"Giulestenii" nu trec printr-o perioada buna la inceput de 2020: 2 infrangeri si 1 egal, fara gol marcat, in primele 3 meciuri ale anului. Obiectivul de promovare e in pericol, asa ca cei care conduc Rapidul au decis sa se desparta de Pancu, considerand ca aechipa are nevoie de un restart.

"Eu am fost de acord cu demiterea. Am fost la sedinta, mi-au spus ca poate jucatorii sunt blocati mental si poate au nevoie de o schimbare. Ne-am strans mana, ne-am pupat si gata. Ramane sa stabileasca ei despagubirile financiare, pentru ca eu demisia nu mi-o dau. Eu am crezut cel mai mult in promovare si nu as fi demisionat niciodata de la Rapid", a spus Daniel Pancu pentru ProSport.

Dupa ce s-a intalnit cu sefii de la Rapid si a stabilit toate detaliile, Pancu a postat un mesaj pe Instagram in care spune ca plange si ii roaga pe toti care intentioneaza sa-i scrie, sa n-o faca.

"Va rog din suflet! Nu mai trimiteti mesaje! Jucatori sau suporteri! Plang!", a scris Pancu.