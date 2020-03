EXCLUSIV | Alexa este noul antrenor al Rapidului! Cati bani a cerut Pancu pentru a accepta sa plece de la club

Dan Alexa revine la Rapid.

www.sport.ro a anuntat in exclusivitate inca de ieri, ca "finala" pentru postul de antrenor principal al Rapidului se da intre Dan Alexa si Daniel Isaila. Informatia se confirma, iar Dan Alexa va fi anuntat oficial la Rapid in urmatoarele ore. Daniel Isaila a declarat la PRO X ca nu doreste sa accepte o oferta din tara pana in vara, pentru ca vrea sa fie alaturi de familie, urmand sa antreneze, cel mai probabil, in strainatate.

Ovidiu Burca a insistat pentru numirea lui Dan Alexa, cei doi avand o relatie personala apropiata: presedintele Rapidului este nasul copiiilor "Chirurgului".

Potrivit surselor www.sport.ro, pentru a pleca, Daniel Pancu a cerut toti banii pe care trebuia sa-i incaseze pana la finalul contractului, adica 200.000 de euro. Dupa mai multe discutii, s-ar fi ajuns la 100.000 de euro, iar cele doi parti s-au inteles amiabil, iar Pancu a acceptat sa plece.

Dan Alexa a mai condus-o pe Rapid in sezonul 2015-2016, cand "giulestenii" au promovat in Liga 1, insa echipa nu a mai ajuns sa dispute meciuri in primul esalon din cauza falimentului anuntat mai tarziu in acel an.