Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB

Billel Omrani, atacantul care impresiona în fotbalul românesc în urmă cu câțiva ani, traversează o perioadă profesională extrem de dificilă. De la plecarea sa din lotul bucureștenilor, în septembrie 2023, vârful în vârstă de 32 de ani a schimbat nu mai puțin de cinci echipe, reușind să înscrie doar trei goluri în ultimii trei ani.

Cel mai recent, francezul a punctat în victoria obținută de Concordia Chiajna, scor 2-0, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Bacău, într-o partidă din eșalonul secund. Deși a găsit din nou drumul spre gol, statisticile sale rămân departe de așteptări.