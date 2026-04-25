Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB

Billel Omrani, atacantul care impresiona în fotbalul românesc în urmă cu câțiva ani, traversează o perioadă profesională extrem de dificilă. De la plecarea sa din lotul bucureștenilor, în septembrie 2023, vârful în vârstă de 32 de ani a schimbat nu mai puțin de cinci echipe, reușind să înscrie doar trei goluri în ultimii trei ani.
Cel mai recent, francezul a punctat în victoria obținută de Concordia Chiajna, scor 2-0, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Bacău, într-o partidă din eșalonul secund. Deși a găsit din nou drumul spre gol, statisticile sale rămân departe de așteptări.
Cădere liberă pe piața transferurilor
Potrivit datelor actuale, cota de piață a jucătorului a ajuns la doar 125.000 de euro, o scădere uriașă față de apogeul din decembrie 2019, când valora 3,6 milioane de euro. După ce a bifat 22 de prezențe pentru FCSB, marcând de două ori, Omrani a început un lung șir de mutări. A trecut pe la Petrolul Ploiești, unde a stat doar jumătate de sezon, iar ulterior a semnat cu Wisla Krakow, Poli Iași și Anagennisi Karditsa, înainte de a reveni în România la gruparea ilfoveană.
Produs al academiei clubului Olympique Marseille și cu o prezență în naționala Algeriei, Omrani are un istoric de 194 de meciuri, 35 de goluri și 37 de pase decisive pe prima scenă a fotbalului românesc. Cele cinci titluri de campion cucerite alături de CFR Cluj rămân un reper important, în cariera fotbalistului francez.