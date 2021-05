Bataie generala la finalul meciului de la baraj! S-a lasat cu pumni si picioare dupa promovare! De la ce a pornit totul

Meciul dintre Unirea Dej si SCM Zalau a fost urmat de o bataie generala.

Echipa care a promovat in Liga 2 a fost decisa dupa doua rezultate de egalitate, 0-0 in tur, la Dej, si 1-1 la Zalau, in meciul decisiv.

Sambata, Mihai Onicas, jucatorul celor de la SCM Zalau, a deschis scorul in minutul 60 al partidei, fanii prezenti pe stadion, dar si in jurul arenei declansand bucuria.

Totul a luat o intorsatura neasteptata in minutul 90+6, cand Unirea Dej a primit un corner, Marius Catinean inscriind din 6 metri si stabilind scorul final, 1-1, care asigura promovarea echipei oaspete.

Jucatorii Zalaului au inceput sa planga dupa ce au ratat in ultimele secunde promovarea, in timp ce oaspetii se bucurau, jucatorii rupandu-si extaziati tricourile.

Frustrarea a atins cote maxime si a inceput o bataie generala, jucatorii ambelor echipe aruncand pumni si picioare in toate partile. Conflictul s-a incheiat dupa ce au intervenit cei din staff. Fotbalistii dejeni au primit apoi trofeul de campioana a barajului in fluieraturile celor prezenti.