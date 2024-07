Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară de la ora 19:00 pe stadionul ”Emil Alexandru” din Iași, în a treia etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

Tony e sincer după Poli Iași - Gloria: ”Tot respectul pentru Buzău”

Tony, antrenorul moldovenilor, a reacționat după meci și a ținut să îi felicite pe buzoieni pentru jocul de la Iași. Mai mult, tehnicianul a precizat că elevii săi puteau duce scorul la 2-0, dar nu au fost eficienți în fața porții.

”În primul rând, eu trebuie să-mi cer scuze suporterilor. Noi trebuia să facem mai mult. Am intrat bine în meci. Puteam face 2-0. Am avut și momente foarte importante. Dar nu am făcut 2-0. Asta e, se întâmplă la fotbal. Acum nu putem lua gol chiar înainte de pauză. Noi am pierdut meciul. Tot respectul pentru Buzău. Noi am pierdut meciul, nu ei l-au câștigat.

Puteau fi și 20 de minute și 30 de minute de prelungire, nu trebuia să luăm gol. Noi trebuie să avem mai multă răbdare și mai multă calitate în fața porții. Eu sunt cel mai mare responsabil. O să analizăm cu băieții ce am făcut bine și ce am făcut rău”, a spus Tony după meci.

Roman a deblocat tabela de marcaj în minutul 29. Tot Roman a ratat un penalty în minutul 45+6, ca Matos să restabilească egalitatea în minutul 45+12, dintr-o foarfecă superbă. În actul secund, același Matos a dus scorul la 2-1 și a închis tabela de marcaj.