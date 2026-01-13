După ce Ruben Amorim a fost demis de la Manchester United, conducerea clubului a ales un nou antrenor care să conducă echipa.



Michael Carrick (44 de ani), o legendă a clubului de pe Old Trafford, se întoarce din postura de antrenor la echipa sa de suflet, acolo unde a activat 12 ani ca jucător și încă trei ani ca antrenor secund și ”interimar”.



Michael Carrick, antrenor interimar până în vară la Manchester United



Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că cele două părți s-au înțeles, iar Carrick va rămâne la conducerea echipei cel puțin până la finalul acestui sezon. Cele două părți au deja un acord verbal, iar acum se pun la punct detaliile contractului.



Carrick era liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de Middlesbrough, acolo unde a activat timp de trei ani. Misiunea sa, cel mai probabil, va fi un loc de cupă europeană, având în vedere că Manchester United este pe locul șapte, la doar trei puncte de locul patru, ocupat de Liverpool, ultimul care asigură prezența în Champions League.



Dacă United îl va prezenta în următoarele zile pe Michael Carrick, atunci antrenorul poate debuta chiar cu Manchester City. Meciul dintre cele două mari rivale este sâmbătă, de la ora 14:30, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

