E gata! Manchester United are un nou antrenor Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Michael Carrick Manchester United
După ce Ruben Amorim a fost demis de la Manchester United, conducerea clubului a ales un nou antrenor care să conducă echipa.

Michael Carrick (44 de ani), o legendă a clubului de pe Old Trafford, se întoarce din postura de antrenor la echipa sa de suflet, acolo unde a activat 12 ani ca jucător și încă trei ani ca antrenor secund și ”interimar”.

Michael Carrick, antrenor interimar până în vară la Manchester United

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că cele două părți s-au înțeles, iar Carrick va rămâne la conducerea echipei cel puțin până la finalul acestui sezon. Cele două părți au deja un acord verbal, iar acum se pun la punct detaliile contractului.

Carrick era liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de Middlesbrough, acolo unde a activat timp de trei ani. Misiunea sa, cel mai probabil, va fi un loc de cupă europeană, având în vedere că Manchester United este pe locul șapte, la doar trei puncte de locul patru, ocupat de Liverpool, ultimul care asigură prezența în Champions League.

Dacă United îl va prezenta în următoarele zile pe Michael Carrick, atunci antrenorul poate debuta chiar cu Manchester City. Meciul dintre cele două mari rivale este sâmbătă, de la ora 14:30, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Ruben Amorim s-a îmbogățit după ce a fost dat afară de la Manchester United

Portughezul ”instalat” în noiembrie 2024 la United pleacă după 63 de meciuri și devine antrenorul cu cel mai slab procentaj al victoriilor din ultimii 45 de ani! Și media punctelor este una destul de mică, doar 1,4 pe meci, foarte puțin pentru un club cu pretențiile lui Manchester United.

Oricum, Amorim nu va pleca de pe Old Trafford cu mâna goală. Recent, a fost văzut la o plimbare prin Manchester alături de soția sa, cu un zâmbet larg, în ciuda faptului că tocmai fusese demis. Conturile sale ar urma să se rotunjească în următoarea perioadă cu 11,5 milioane de euro! Atât îi va plăti United pentru a scăpa de el, adică valoarea celor 18 luni rămase din contract.

