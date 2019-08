Apare inca o forta in Romania?! Surpriza URIASA: a preluat echipa in plin campionat si a facut deja 6 transferuri! Ce nume ISTORIC vrea sa revina in Liga 1

A renuntat la clubul pe care il avea si isi va muta investitia la o echipa din B!

Patronul lui Carmen, Ovidiu Onosa, nu va mai investi in liga a 4-a. Isi muta banii la Sportul Snagov, pe care din sezonul viitor o va redenumi Carmen.

Onosa a ajuns la un acord cu actualul patron al Sportului, Catalin Rufa, si va incepe sa sustina echipa de acum. Snagovul se afla in insolventa, insa chiar si in aceste conditii antrenorul Rachita spera sa il aduca la mijlocul clasamentului in Liga a 2-a.

Conform Liga2.ro, Snagovul a facut deja 6 achizitii dupa venirea lui Onosa. 5 dintre jucatori vin de la Carmen, din liga a 4-a, in timp ce unul, Ionut Banita, a fost adus de la Domnesti. Cel mai important nume din 'lotul Carmen' e Doru Bratu, 30 de ani, fost jucator la Steaua si Rapid.