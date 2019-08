ACUM LIVE RAPID - CHIAJNA 3-1 | Giulestenii intorc spectaculos scorul prin dubla lui Hlistei si reusita lui Vlada! Meciurile din Liga 2

Etapa a 2-a a Ligii a 2-a are cap de afis meciul dintre Rapid si Concordia Chiajna.

Rapid - Chiajna 3-1 LIVE

Fazele meciului

Min 32 - GOL Rapid. Giulestenii fac 3-1 prin Vlada, care reia cu genunchiul in plasa o minge respinsa de portarul Chiajnei

Min 23 - GOL Rapid. Sefer dribleaza mai multi jucatori ai Chiajnei, patrunde in careu si centreaza in fata portii, de unde Hlistei impinge mingea in poarta

Min 18 - GOL Rapid. Giulestenii egaleaza prin Hlistei, care inscrie dintr-un penalty obtinut de Labeau

Min 7 - GOL Chiajna. Albu deschide scorul in Regie

Echipele

Liga a 2-a continua cu meciuri importante. Cazuta in "B", Chiajna da piept cu Rapidul lui Pancu, in Regie. Meciul se disputa sambata, de la ora 15:30. Formatia care a facut 0-0 contra Rapidului in prima etapa, Farul, a trecut cu 1-0 de Dunarea Calarasi, in timp ce Miercurea Ciuc, ASU Poli si Turris Turnu Magurele au obtinut victorii cu 3-0 in fata echipelor Metaloglobus, Pandurii si Daco-Getica.

Etapa a 2-a a ligii secunde

Sambata

Farul - Dunarea Calarasi 1-0

FK Csikszereda - Metaloglobus 3-0

Ripensia Timisoara - Gloria Buzau 1-2

CS Mioveni - CSM Resita 1-1

Pandurii - ASU Politehnica Timisoara 0-3

Daco-Getica - Turris Turnu Magurele 0-3

15:30 Rapid - Concordia Chiajna

Duminica

13:30 Sportul Snagov - FC Arges

15:30 "U" Cluj - Viitorul Pandurii

Luni

18:00 Petrolul - UTA