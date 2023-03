În prezența unui public numeros, Dinamo s-a văzut condusă din minutul 41, după golul lui Alexandru Boiciuc. Patru minute mai târziu, "câinii" au egalat grație unei execuții splendide a tânărului Ahmed Bani.

Adrian Mihalcea, declarație de dragoste pentru Dinamo: "E în inima mea! Sper să revină în Liga 1"

După meci, fostul dinamovist Adrian Mihalcea, în prezent antrenor la Gloria Buzău, a spus că își dorește să o revadă pe Dinamo în Liga 1 și a explicat că majoritatea echipelor din play-off luptă pentru al doilea loc direct promovabil.

"Da, mulțumit. Este un punct câștigat în deplasare contra unei echipe bune, la fel ca celelalte patru echipe din play-off. E un început de play-off. Nu știu dacă jocul a fost spectaculos, dar a contat mai puțin. Știam că va fi o atmosferă incendiară. Am avut o presiune în plus, am fost timorați în prima repriză. Ovidiu a schimbat sistemul și am avut nevoie de ceva timp să reglăm.

A fost un meci special pentru mine. Vă spun sincer că am avut emoții când am intrat pe stadion și am văzut la fel de multă lume ca pe timpul când eu jucam. A fost și va rămâne de fiecare dată o întâlnire specială. Mă bucur că fanii m-au apludat. Drept vorbind, este și normal. Totuși, n-am fost un jucător care doar a trecut pe la Dinamo. Am fost căpitan la Dinamo și lucrul acesta n-ar trebui uitat, chiar dacă acum suntem la echipe diferite.

Dinamo e în inima mea pentru totdeauna, fie că voi fi sau nu la Dinamo. Publicul a rămas același, stadionul e extraordinar. Mi-ar plăcea să văd lucrurile schimbate în bine și la nivelul echipei de fotbal. Sper să reușească cei care au venit și cei care vor veni să readucă echipa în prima ligă. Nu e locul echipei în Liga 2. Avem același obiectiv, noi l-am declarat de la început. Acum, vom vedea cine va reuși. Momentan, suntem într-o poziție avantajoasă față de ei prin acest punct, dar mai sunt 9 meciuri, la fel ca cele de azi, încrâncenate. Noi trebuie să facem față și presiunii publicului la Iași, la Galați... nu știu dacă la fel ca în București, dar trebuie să ne obișnum dacă vrem să promovăm.

Când am deschis scorul, am fost bucuros pe moment. A început deja să-mi fie frică de minutul 45 și 90, pe cuvântul meu de onoare. Am luat atâtea goluri! Ne-au pus probleme, trebuie să recunosc. Am fi putut să câștigăm în a doua repriză. Am avut o ocazie mare, dar e un rezultat echitabil. S-a văzut o luptă oarbă, n-a fost claritate foarte mare, dar mai sunt și astfel de meciuri. E încă începutul de play-off și nicio echipă nu dorește să piardă contactul cu al doilea loc de promovare. Practic pentru locul acela e bătaia", a spus Adrian Mihalcea, la conferința de presă.

Clasamentul din Liga 2

1. CSA Steaua - 43p

2. Poli Iași - 40p*

3. Oțelul Galați - 36p*

4. Dinamo - 32p

5. Gloria Buzău - 32p

6. Unirea Dej - 32p

* Meciul Oțelul Galați - Poli Iași este în desfășurare.