Bergodi, încântat de jocul făcut de fotbaliștii săi: „Mi-a plăcut mentalitatea!” A fost păcălit de VAR

La finalul partidei, Cristiano Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru dăruirea pe care au arătat-o până la final.

„După prima echipa am schimbat și sistemul de joc, dar se pare că în repriza secundă am început bine.

I-am ținut în jumătatea lor și i-am ținut acolo blocați. Mi-a plăcut mentalitatea, spiritul și dorința de a juca până la campăt.

Suntem la început de sezon, greșelile apar acum, dar sunt fericit că am reușit să întoarcem rezultatul. Nu știu câte echipe vor putea să întoarcă un 2-0 pe stadionul Universității Craiova.

Prima oară când am văzut că se verifică faza de la golul doi cu VAR n-am știut ce se întâmplă, am crezut că nu o să ne valideze golul nostru și nu înțelegeam. Abia după aia am înțeles depsre ce-i vorba”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Mateiu, eliminat după intervenția VAR

Universitatea a condus cu 2-0, prin golurile marcate de brazilianul Gustavo (29, 59), cel care intrase pe teren în min. 26, în locul croatului Ante Roguljic, accidentat.

Sepsi OSK, deţinătoarea Cupei României, a făcut o repriză secundă mai bună şi a reuşit să marcheze de două ori în ultimele 20 de minute. Vitalie Damaşcan a redus din diferenţă (73), deviind excelent centrarea lui Radoslav Dimitrov, iar Nicolae Păun (87) a restabilit egalitatea cu un şut din marginea careului. Universitatea a rămas în zece oameni la această fază, Alexandru Mateiu (89) fiind eliminat după intervenţia arbitrajului video pentru o intrare dură la autorul golului.