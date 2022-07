Ghinionul, bată-l vina! Mateiu, supărat și pe rezultat, și pe VAR după egalul cu Sepsi: "Nu mă gândeam că o să jucăm atât de bine"

Universitatea Craiova nu a reușit să treacă peste „complexul” Sepsi, care a ajuns la opt meciuri consecutive cu gruparea din Bănie pe care nu le pierde. Oltenii au condus cu 2-0, după „dubla” lui Gustavo, însă echipa lui Bergodi a revenit spectaculos, prin golurile marcate de Damașcan și Nicolae Păun.

Echipa pregătită de Laszlo Balint a jucat și în inferioritate numerică din minutul 89, după ce Mateiu a văzut cartonașul roșu în urma unui fault asupra lui Păun la faza golului. Momentul a fost analizat cu camera VAR, de unde s-a dat și verdictul, iar Radu Petrescu i-a arătat cartonașul roșu jucătorului oltenilor.

"Meritam victoria, am dominat 70 de minute. Am făcut o greșeală la primul gol, nu trebuia să o facem. Așa a fost să fie. Două ocazii, două goluri. Am făcut un joc bun, nici nu mă gândeam că o să jucăm atât de bine. Nu meritam să fim egalați.

Eu m-am dus direct pe minge, nu știu ce s-a întâmplat, nu a fost intensitate. Dacă așa a zis VAR, aia e. Trebuie să stau două etape", a declarat Alexandru Mateiu la finalul meciului, la DigiSport.