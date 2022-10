FCSB s-a impus în jocul cu Petrolul Ploiești de pe "Ilie Oană", scor 2-0, iar după fluierul final, Billel Omrani a căzut pe jos după ce a explodat o petardă în preajma sa.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a vorbit despre incidentul la care a fost victimă noua achiziție a grupării din Berceni din perioada de mercato.

„Nu știu, eu eram cu spatele, pentru că dădeam tonul la suporteri. Nu am văzut decât atât: fugea staff-ul înspre Omrani. Nu am fost atent... S-a auzit bubuitura, dar se mai întâmplă, nu ai ce să faci și cum se spune... Și ei au dat cu pirotehnice, și noi am dat cu pirotehnice. Ăsta este riscul fiecăruia.”, a concretizat Gheorghe Mustață la PRO ARENA, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport.

Petrolul Ploiești - FCSB 0-2

FCSB a avut una dintre cele mai bune evoluții ale startului de sezon. Elevii lui Nicolae Dică s-au impus cu 2-0 în fața Petrolului Ploiești, chiar pe "Ilie Oană".

Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 45+2, după o fază excepțională creată de Billel Omrani. Florinel Coman a închis tabela la 2-1 în minutul 47 și a decis soarta meciului.

În următoarea partidă, FCSB se va duela cu Silkeborg pe Arena Națională în grupele Conference League, joi, de la ora 22:00, pe PRO ARENA.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești va face deplasarea în Bănie, pe "Ion Oblemenco", pentru jocul din etapa a 14-a cu Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 21:00.