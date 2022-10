„Tricolorii” fac parte din grupa I, împreună cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Nume importante din fotbal consideră grupa ca fiind una accesibilă pentru naționala României, care a retrogradat în Liga C după ultima campanie din Nations League.

Selecționerul Edward Iordănescu a fost dur criticat, în special după meciurile din luna iunie, iar la finalul campaniei din Nations League i s-a cerut și demisia. Federația Română de Fotbal a decis ca tehnicianul să își continue mandatul pe banca tehnică, iar duminică oficialii FRF au mers la Frankfurt împreună cu Iordănescu pentru a asista la tragerea la sorți.

Gigi Becali, mesaj dur pentru Edward Iordănescu

Unul dintre cei care l-au criticat vehement pe Edward Iordănescu a fost Gigi Becali, cu care antrenorul a colaborat în urmă cu un an, în scurta perioadă petrecută la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a vorbit la „Ora exactă în sport” despre situația naționalei și a avut un mesaj vehement pentru Edward Iordănescu. Gigi Becali i-a transmis să se axeze mai mult pe munca pe care o are de făcut decât pe discursurile sale și să obțină rezultate.

„Nu mă interesează echipa națională. Stai, să vedem. Dacă câștigăm două meciuri, poate. Mie nu-mi place echipa care pierde încontinuu cu echipe mici. Două meciuri să câștigăm și după sunt cu echipa națională. Eu nu sunt învățat cu bătaia. Nu am acceptat bătaia. Cum să o accept acum?

Nu mi-a plăcut niciodată să fiu coada. Eu voiam să fiu primul mereu și când eram mic. Eu creșteam pe lângă tata și tata zicea: 'Câte oi aveți voi, toată comuna?'. 300? El voia să aibă cât toată comuna și una în plus. Eu așa am fost educat, așa am văzut la el, am crescut în umbra lui. Dacă mă bate toate lumea, nu îmi place, nu mă mai uit. Dacă eu eram cu Steaua pe locul 5, 9, 12, nu mai făceam fotbal, la revedere!

Dacă bate Andorra și Belarus, după să mă întrebați de echipa națională, o să vorbesc cu dragoste despre ea. Dar nu bătăi, bătăi, bătăi! Lasă-mă cu bătăile. Eu am o familie apropiată de familia lui Edi. Chiar dacă am mai zis noi și ne-am certat, nu contează. Nu m-am certat și cu nașul meu, Hagi? Și acum îl iubesc, e nașul meu! Și pe Edi îl iubesc, dar atât îi transmit: lasă, bă, filozofia și nu mai vorbi atât de mult la televizor. Muncă, muncă și gata. Atât ne faci filozofie și după te duci să mănânci o bătaie. Vai, dar ce filozofie ai făcut tu, ești mare inteligent. Băi, după te faci de râs când mănânci bătaie. Câștigă două meciuri și după aia filozofie, Edi! După să te duci la televizor să faci filozofie”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.