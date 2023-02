Joyskim Dawa a făcut un meci foarte slab cu Farul Constanța, evoluția ștearsă a camerunezului născut în Franța culminând cu „roșul” primit în minutele de prelungire ale meciului, după un fault din poziția de ultim apărător la Denis Alibec.

MM Soica: „Nu critic jucătorii!”

MM Stoica susține că nu l-a criticat la vestiare pe Joyskim Dawa după meciul cu Farul.

„Oprește-te! Nu o să cataloghez eu acum... Dacă mă lăsai să mă opresc, nu mă mai enervam acum. De 30 de ani sunt în fotbal. În viața mea nu am criticat un jucător. Mă înnebunești cu întrebările astea. Dacă am ceva să le spun, le spun în particular. Fii mai atent când vorbesc.

Am spus mai devreme, că dacă e vorba de atitudine pot să critic un jucător în vestiar. Eu nu sunt antrenor. Sunt cu alte probleme pe aici. Nu critic jucătorii, alții critică jucătorii”, a reacționat dur MM Stoica.

32 de meciuri a adunat Joyskim Dawa în tricoul FCSB-ului, în acest sezon, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere o pasă decisivă.