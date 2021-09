„Nu îl știți pe Dan Petrescu 'totul e greu, imposibil'?” Antrenorul CFR-ului, ironizat pentru declarațiile făcute după meciul cu Botoșani

Echipa lui Marius Croitoru a oprit seria de șapte victorii consecutive ale ardelenilor, prin golul pe care Kage l-a înscris în repriza secundă. Botoșani a urcat astfel pe locul trei în clasament, la egalitate cu Rapid și patru puncte distanță de campioana României.

La finalul meciului, Dan Petrescu s-a plâns, în stilul caracteristic, de meciul pe care echipa sa l-a pierdut, punctând că CFR ar fi trebuit să primească minimum două penalty-uri, iar golul moldovenilor a venit în urma unei greșeli a lui Bălgrădean. Antrenorul a afirmat și că rezultatul a fost unul „mincinos”, sugerând că Botoșani nu merita să câștige.

Replica lui Valeriu Iftime

Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a venit cu o replică rapidă pentru tehnicianul ardelenilor. În cadrul intervenției de la „Ora exactă în sport”, finanțatorul a analizat meciul de sâmbătă seară și a stârnit reacții de amuzament cu „porecla” pe care i-a găsit-o lui Petrescu.

Iftime l-a numit pe tehnician: „Dan Petrescu 'totul e greu, imposibil'?”.

„Trebuia să vină o înfrângere și pentru ei, nu e o mare tragedie la Cluj, dar e o bucurie pentru noi pentru că am și jucat fotbal și practic, nu că am meritat să câștigă, dar nu a fost un meci prin care portarul meu să fie cel mai bun de pe teren sau să aibă noroc fantastic sau un arbitru care să ne avantajeze. Cu fotbalul din România, așa cum este el, bun sau prost, am câștigat și pentru asta chiar merită tot respectul meu Marius și fotbaliștii noștri.

Nu îl știți pe Dan Petrescu 'totul e greu, imposibil'? A luat bătaie aseară clar. Arbitrul..înțeleg că aveam noi un galben sau un roșu dat lui Culio, care l-a lovit pe Ongenda. Ce spune Dan Petrescu, sunt lucruri care ne aruncă în derizoriu, e un om foarte serios, un antrenor excepțional, un fost fotbalist formidabil de bun, un foarte bun antrenor, dar nu îl iau în seamă când spune gogomăniile astea, cu 11 metri, 7, 5, 10, să fim serioși.

A fost un meci frumos, i-am bătut, la revedere! Suntem egala Rapidului, bucurie mai mare de atât nu poate să fie, să fii pe locul 2-3 în clasamentul României după 8 etape e cel mai frumos lucru. Jos pălăria fotbalului nostru din Botoșani”, a declarat Iftime la PRO X.