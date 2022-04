Gigi Becali crede că jucătorii nu vor fi afectați de problemele financiare de la echipă atâta timp cât finanțatorul nu va întâmpina la rândul său probleme financiare.

În calitate de fost bun matematician, Becali și-a permis chiar să le dea câteva sfaturi adversarilor din Liga 1.

„Problema care e, spunea cineva, dom'le, împrumută cluburile, bun. Dacă bag 10 milioane în club pot să fac majorare de capital și zic că nu am împrumutat clubul, am făcut majorare de capital, că trebuie să bagi într-o formă. Majorarea nu are nicio valoare, pentru că nu e majoră în activă. Dacă voi cumpăra un bloc cu 10 milioane, atunci societatea e mai puternică pentru că are active. Dacă bag 10 milioane în club și dau salarii jucătorilor, fac majorare de capital, tot una e, că nu am de ce, nu prezintă niciun fel de putere clubul.

Pot să fac, de exemplu, cum am făcut eu, am zis să avem balanța anul ăsta. Am zis: 'Băi, Vali (n.r. Valeriu Argăseală), fă majorare de capital cu două milioane de euro și când avem bani, vom face micșorare'. Tot împrumut e, când vând un jucător fac o micșorare și îmi scot banii.

Eu la liceu aveam multe de 5, dar la matematică, mă luau de la celelalte materii și mă duceau să mă pregătească pentru Olimpiada la matematică. Am avut doi de 10 într-o oră, am avut inspecție de la Minister.

Situația e critică atunci când nu mai are acționarul avere el, dacă el are avere de 200 de milioane de euro nu mai e critică, mai bagă de la el încă 4-5 milioane. Nu zic, vorbesc ipotetic, dacă are probleme financiare, el ale lui, atunci vin probleme, vine tată, mamă, nevastă și zic: 'băi, păi, ce faci?' Așa îi e frică. Sau sunt probleme cu ANAF”, a explicat Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

CFR Cluj, datorii de zeci de milioane de euro

Cluburile din Liga 1 sunt obligate să-și publice pe site-ul oficial informațiile financiare anuale, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor.

Campioana CFR Cluj a publicat pe site-ul oficial situația financiară: ardelenii aveau la data de 31 decembrie 2021 datorii în valoare de 129.856.351 de lei, adică 26.275.000 de euro - mai multe detalii AICI.