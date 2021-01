UNIC in istoria fotbalului! Cea mai nebuna schema vazuta la o lovitura libera?! Atalanta A MAI FACUT UN ZID cand jucatorul ei se pregatea sa traga. ce a urmat

In minutul 39, Atalanta a lasat masca pe toata lumea la o lovitura libera de la marginea careului. Pentru a-l impiedica pe Donnarumma sa-si aseze zidul, 3 dintre fotbalistii Atalantei au facut ei insisi un zid in fata mingii. Sutul in forta trimis de la 17 metri i-a dat emotii mari goalkeeperului de la Milan, care a reusit sa boxeze cu dificultate!



Big fan of an unusual free-kick routine and Atalanta’s ‘moving wall’ tactic is actually class. Never seen anything like itpic.twitter.com/8sQnqpRzk4