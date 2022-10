„Lăsați-l pe Gigi Becali să se implice la FCSB! Are minte!” Teorie bizară pentru ascensiunea roș-albaștrilor

FCSB a învins-o pe Sepsi OSK, 1-0, în runda a 15-a din Superligă. Însă, în minutul 26, roș-albaștrii au avut emoții. Joyskim Dawa (26 ani) l-a tras de tricou în careu pe Alexandru Tudorie (26 ani), iar arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri, după ce a consultat VAR-ul.

A doua repriză, Andrea Compagno (26 ani) avea să marcheze singurul gol al partidei, în urma unui penalty pe care chiar el l-a obținut.

Dumitru Dragomir este fanul managementului aplicat de Gigi Becali

Dumitru Dragomir o vede din nou pe FCSB cu șanse la titlu, după victoira împotriva lui Sepsi OSK, și a ținut să-l laude pe Gigi Becali (64 ani) pentru că a fost inspirat și nu l-a schimbat pe Nicolae Dică (42 ani).

„La lotul pe care îl are Steaua (n.r. FCSB), normal ar trebui să se bată la primele 3 locuri. Are jucători, nu prea are echipă. Jucătorii sunt unii de valoare pentru fotbalul românesc. Lăsați-l pe Gigi Becali să se implice, că e treaba lui! În momentul în care nu s-a implicat, echipa era la retrogradare. Sută la sută se implică acum. A avut minte Becali. Nu l-a dat afară pe Dică, iar Dică vine ușor, ușor și intră în primele 6. Se înjumătățesc punctele și iar se bate la titlu și anul asta”, a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.

De asemenea, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal îl admiră pe Gigi Becali pentru că a investit la FCSB și susține că echipa din Superligă este continuatoarea Stelei București.

„Dacă Becali nu era, Steaua era mai rău decât Dinamo. Asta este echipa Steaua, nu cealaltă! Eu știu bine ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în fotbalul romănesc acum, iar UEFA nu o sa admită niciodată cluburi departamentale. Trebuie să vină partea privată și să investească în fotbal. Statul e cu problemele, cu energia, cu alte probleme, nu cu fotbalul. Statul trebuie să se ocupe cu marea populație, să le asigure condiții de trai, iar privații care au bani, și sunt destui, chiar dacă i-a băgat la pușcărie, ca să nenorocească fotbalul, să vină să bage bani”, a precizat Dragomir.

VIDEO Gigi Becali, în direct la Ora Exactă în Sport, după victoria FCSB-ului cu Sepsi OSK, 1-0