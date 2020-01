Dinamo a anuntat inca o plecare importanta.

Lituanianul Klimavicius (30 de ani) se desparte dupa un an de 'caini'. Adus de Mircea Rednic, Klimavicius a fost un om important in primul 11 pentru prima parte a lui 2019. In acest sezon, Klimavicius a strans 10 meciuri in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei. In total, Klimavicius a jucat 28 de partide si doua goluri in Romania.

International lituanian, Klimavicius a venit la Dinamo de la Zalgiris Vilnius.