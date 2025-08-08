GALERIE FOTO Cum a reacționat Victoria Mboko, după ce „a spart banca” la optsprezece ani, în Montreal. Ce sumă a câștigat

Cum a reacționat Victoria Mboko, după ce „a spart banca" la optsprezece ani, în Montreal. Ce sumă a câștigat Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana inedită de la Montreal a trăit cele mai intense clipe ale vieții sale.

Victoria Mboko (18 ani) a depășit toate așteptările și a reușit să contureze cel mai frumos vis pe care tenisul canadian îl putea vedea îndeplinit la Montreal.

Sportiva născută în 2006 a învins patru câștigătoare de turneu de mare șlem, pe hardul de la Montreal și a compensat lipsa de experiență cu o energie uluitoare în joc.

Victoria Mboko, de pe locul 85 până pe 24, în clasamentul WTA

Sofia Kenin, Cori Gauff, Elena Rybakina și Naomi Osaka nu au găsit soluții împotriva canadiencei cu origini congoleze, Victoria Mboko.

În urma victoriei care a urcat-o șaizeci și unu de locuri în clasamentul WTA, până pe poziția cu numărul 24, Victoria Mboko a ținut un discurs de campioană emoționant, în fața miilor de canadieni care au susținut-o până la ultimul punct.

„A fost o săptămână incredibilă în Montreal. Vreau să le mulțumesc tuturor, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor.

Vreau să îi mulțumesc lui Naomi pentru un meci incredibil. Am admirat-o de când eram mică. E grozav să joc împotriva unei jucătoare mărețe ca tine.

Vreau să le mulțumesc susținătorilor mei, nu aș fi fost aici fără ei. Vreau să vă mulțumesc mai ales vouă,” a spus, în final Victoria Mboko, îndreptându-și atenția asupra fanilor din tribune. „Voi, care m-ați susținut toată săptămâna, ați fost incredibili. Vă sunt recunoscătoare,” a adăugat noua campioană a turneului WTA 1000 de la Montreal.

Victoria Mboko

  • Victoria mboko trofeu montreal
Mboko, premiu aproape dublu, în comparație cu Osaka

Ieșind campioană la Montreal, Victoria Mboko a pus mâna pe marele premiu, în valoare de €640,370.

Naomi Osaka a fost nevoită să se mulțumească cu un cec în valoare de €333,348.

