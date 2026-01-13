Cristi Chivu va trebui să se descurce fără „metronomul” Hakan Calhanoglu în următoarea perioadă. Turcul, care a marcat din penalty în ultima etapă, a părăsit terenul în minutul 87 acuzând dureri, iar verdictul medicilor a confirmat temerile staff-ului tehnic: probleme musculare la piciorul stâng.



Situația este complicată pentru Chivu, care nu se va putea baza pe mijlocașul său la partidele de campionat cu Lecce (mircuri) și Udinese, dar nici la confruntarea de lux cu Arsenal, programată pe 20 ianuarie în Liga Campionilor. De asemenea, Calhanoglu va rata și meciul cu Pisa.



Surse din cadrul clubului susțin că o revenire forțată ar putea avea loc abia pe 28 ianuarie, la meciul cu Borussia Dortmund, ultima etapă din faza grupei de Champions League.



Blestemul datei de 13 ianuarie

Coincidența este una stranie pentru fotbalistul lui Inter. Exact acum un an, pe 13 ianuarie 2025, Calhanoglu suferea o accidentare identică la gambă, care l-a ținut departe de gazon timp de trei săptămâni.



Acesta este al doilea blocaj muscular al sezonului pentru turc, după cel suferit în deplasarea de la Genoa, la care se adaugă și problemele la încheietură avute în noiembrie. Chivu este obligat acum să găsească soluții în linia mediană pentru a menține ritmul în Serie A și Europa.

