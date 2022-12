Vicecampioana României a urcat pe locul cinci în clasament după victoria cu FC Botoșani și mai are încă o restanță de disputat, cea cu CFR Cluj. FCSB a fost condusă de moldoveni, care au deschis scorul în minutul 13, prin Mailat, însă Tamm a egalat rapid în minutul 21. Compagno și-a dus însă echipa în avantaj, în minutul 30, din pasa lui Olaru.

FC Botoșani a egalat, în minutul 66, prin același Mailat, însă Malcom Edjouma, intrat la pauza meciului în locul lui Valentin Crețu, a adus victoria prin golul marcat în minutul 74 împotriva fostei sale echipe. Înainte de golul lui Edjouma, FCSB a realizat două schimbări în minutul 66, Miculescu și Omrani intrând în locul lui Cordea și Compagno.

Primii doi au intrat bine în meci, iar asta le-a adus cuvinte de laudă din partea lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a punctat care sunt punctele slabe ale echipei sale.

Gigi Becali îi avertizează pe Andrei Cordea și Andrea Compagno

Finanțatorul FCSB-ului și-a avertizat jucătorii în intervenția pe care a avut-o la „Ora exactă în sport”, dorind să evidențieze că după meciul bun făcut de Billel Omrani și David Miculescu prezențele în teren ale lui Andrei Cordea și Andrea Compagno ar putea fi amenințate.

„Sunt manager general acum. El stă și pe bancă (n.r. Leo Strizu), eu nu am dreptul să stau pe bancă. Se vede mai bine jocul de sus. Eu vreau să vorbesc despre echipa mea, pentru ce să mă bag în treburile altora, de sărbători, zic o vorbă care nu le convine, nu vreau să supăr pe alții.

Îmi văd de treaba mea, de echipa mea, sunt mulțumit în pare parte, dar de viteza de joc, Cordea să paseze și să dribleze doar în bandă, când e unu contra unu și Oaidă să paseze mai repede, atât. Nu mă apuc să zic de jucători de 30 de ani, vorbesc de jucători de la care am pretenții. O să avem o problemă care e pozitivă, dar mai am o problemă, Compagno și Cordea mai au o problemă, au concurenți care nu știm care e mai bun, aseară ce am văzut la Omrani, deja am văzut alt jucător. Când a venit la noi nu mai jucase de mult, și-a revenit acum, e jucătorul pe care l-am cunoscut tot timpul și Cordea are o mare problemă, David Miculescu are 21 ani, l-am luat să fac bani și când a intrat Miculescu s-a văzut, o să fie o problemă și pentru ei.

Ce să fac, mai zic și eu, poate mă aud ăia și poate mă cred”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

FCSB are trei victorii consecutive și a urcat pe locul 5

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Superliga și a urcat pe locul 5, cu 29 de puncte și un meci mai puțin față de majoritatea adversarelor.

Pentru bucureșteni urmează meciul cu CS Mioveni, programat luni, de la ora 19:00, în runda cu numărul 19 din Superliga.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 20 de puncte, iar în runa următoare va juca pe terenul liderului Farul, duminică, de la ora 13:15.