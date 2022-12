Malcom Edjouma, interviu atipic: "Am fost criticat? Unde? Ce ofertă?"

Malcom Edjouma a marcat golul victoriei pentru FCSB, iar la final a explicat că nu s-a putut bucura pentru reușita contra fostei sale echipe.

Malcom Edjouma, interviu atipic

Mijlocașul francez a ridicat din umeri în repetate rânduri în momentul în care a fost întrebat cum se simte când este criticat de patron sau ce părere are despre oferta pe care Gigi Becali ar fi primit-o pe numele său.

"Nu m-am bucurat la gol, e normal. Am fost la Botoșani în trecut și mi-ar fi fost greu să mă bucur pentru că e clubul care mi-a dat șansa să-mi demonstrez valoarea. Nu puteam să mă bucur.

Cred că am avut doar un moment slab în startul sezonului. Era ușor să spui că nu suntem buni, dar acum avem mult mai multă încredere. Doar despre asta e vorba. Trebuie să ne îmbunătățim, să fim mai eficienți, atât în defensivă, cât și în ofensivă.

Criticat unde? Nu am văzut, nu știu! Nu citesc. Ofertă? Eu nu am discutat despre vreun transfer. Nu știu despre transfer. Sunt fericit aici. Dacă va veni o ofertă... nu știu ce să spun pentru că nu am ofertă", a spus Edjouma.

FC Botoșani - FCSB 2-3



În ciuda unui start ceva mai bun, FCSB s-a văzut condusă din minutul 13. Sebastian Mailat l-a depășit pe Valentin Crețu și a finalizat cu o execuție splendidă din marginea careului.

Până la pauză, FCSB a trecut în avantaj. În minutul 21, Joonas Tamm a reușit egalarea cu o lovitură de cap imparabilă. Mingea a șters transversala lui Eduard Pap, iar ulterior a intrat în poartă. Golgheterul Andrea Compagno a stabilit scorul pauzei cu reușita sa din minutul 30, când italianul a deviat o centrare a lui Olaru.

În partea secundă, FC Botoșani a restabilit egalitatea prin același Sebastian Mailat, în minutul 66, după ce l-a fentat pe Pantea și a finalizat cu un șut în forță. Malcom Edjouma, introdus la pauză, i-a adus victoria lui FCSB cu reușita din minutul 73, după ce a primit o pasă în fața porții de la Omrani.

FCSB are trei victorii consecutive și a urcat pe locul 5

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Superliga și a urcat pe locul 5, cu 29 de puncte și un meci mai puțin față de majoritatea adversarelor.

Pentru bucureșteni urmează meciul cu CS Mioveni, programat luni, de la ora 19:00, în runda cu numărul 19 din Superliga.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 20 de puncte, iar în runa următoare va juca pe terenul liderului Farul, duminică, de la ora 13:15.