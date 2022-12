Florinel Coman (24 ani) nu traversează cea mai bună formă sportivă la FCSB. Prestațiile șterse și evoluțiile solide ale lui Octavian Popescu (19 ani) l-au făcut pe șeptarul roș-albaștrilor să fie a doua opțiune pentru flancul stâng.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre Florinel Coman și a evidențiat faptul că nu înțelege motivul pentru care a ajuns la forma slabă.

"I-am spus și lui MM aseară. Mă doare inima pentru Florinel, dar nu am ce face. Am avut încredere în el, l-am încercat, am dat 3 milioane de euro pe el. Numai că el a creat situația asta și el este vinovatul pentru asta. Nu știu ce, dar e ceva. Nu se poate un jucător cu talentul lui să ajungă așa. E vina lui, el a creat situația asta. Trebuie să câștig campionatul, nu pot să stau să verific jucătorii. A fost șansa lui când Octavian Popescu era în cădere de formă. Ce bani poți să ceri acum pe Florinel Coman? Eu tot mai cred în el, așa îl dădeam gratis", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Gigi Becali a dezvăluit cum l-a transferat pe Florinel Coman

În total, 3 milioane de euro, record pentru FCSB. Gigi Becali a spus că, la momentul respectiv, a fost "vrăjit" de declarațiile laudative ale lui Gică Hagi la adresa lui Florinel Coman. În 2017, "Regele" spunea despre Coman că "este precum Mbappe".

"Hagi m-a vrăjit pe vremea aia. Așa îl vedeam și noi. E adevărat, dacă zice Gică ceva, țin cont. Știi cu ce ne-a vrăjit Gică? El are talentul, știința și capacitatea să scoată din jucători mai mult decât pot ei. Fiind la el acolo, nouă ne iau ochii. Dar când pleacă de la el, jucătorii nu mai sunt ăia", a spus patronul lui FCSB la PRO ARENA.

Din 2017 și până în prezent, Florinel Coman a strâns 174 de meciuri la FCSB, în care a reușit să marcheze 37 de goluri și să ofere 43 de pase decisive. Brăileanul are un singur trofeu în palmares cu bucureștenii: Cupa României, în 2020.