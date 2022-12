Roș-albaștrii s-au impus, însă Gigi Becali nu s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa. Patronul a dezvăluit ce l-a nemulțumit și a vorbit și despre jucătorii pe care se așteaptă să obțină bani. În acest sens, finanțatorul vicecampioanei României a dezvăluit că a primit o ofertă recent pentru unul dintre jucătorii săi, jucător care i-a intrat în 'dizgrație' după prestațiile șterse din acest sezon.

Ianis Stoica (19 ani) nu l-a mai impresionat pe finanțatorul roș-albaștrilor în acest sezon, după golurile pe care l-a marcat în sezonul trecut. Atacantul și-a pierdut statutul de titular sub comanda lui Nicolae Dică, însă a avut prestații bune la naționala U20 a României în această toamnă, stârnind interes din străinătate.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 550.000 de euro pentru Ianis Stoica

Patronul de la FCSB a vorbit la „Ora exactă în sport” și a dezvăluit că a primit o ofertă pentru Ianis Stoica, în valoare de 550.000 de euro, însă s-a arătat șocat de propunerea pe care a primit-o.

„E la echipa a doua, au venit unii au făcut ofertă de 550.000, am zis să îl dau, cică să dăm banii în trei rate. Au venit la Palat, am zis: 'sunteți nebuni? E gunoi la care vreau să renunț din casa mea? Ce rate? Ce sunt, mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, văcar, dar nu găinar. Vorbim de rate să îmi dai 550.000 de euro în trei rate?'. Du-te, mă de aici!

Toți jucătorii sunt la echipa a doua, se vor deplasa în Cupă acum, îi dăm posibilitatea lui Iftime să câștige și el un meci acum”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.