„Caz unicat!” Un fost conducător din Liga 1, dezvăluiri șoc! Cum se plătesc „comisioanele” în campionatul intern

Fostul președinte de la Dinamo și Poli Iași a dezvăluit schema prin care actualul antrenor al lui Dinamo a reușit să-i bage în buzunare fiicei sale, care este impresar, comisioane pentru transferuri, fără ca acestea să bată la ochi.

„Nu aș fi vrut să mai vorbesc despre acest subiect sau să revăd ce a zis el (Mircea Rednic). Nu e doar cu comisioane directe, dar poate să-i dea jucătorului două salarii în avans, iar unul se duce la agent.

E caz unicat în fotbalul mondial ca fiica unui antrenor al echipei să ia comisioane. Este imposibil! Toată lumea știe, știm cum a fost și pe la Iași, s-a tot vorbit”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.

Prunea: „Am dovezi că Luana a luat comisioane!”

Prunea susține că are dovezi că fiica lui Rednic, Luana, a luat comisioane pentru transferurile pe care acesta le-a făcut la Poli Iași.

„El m-a dat în judecată pentru că am spus că fiică-sa a luat comisioane, am câștigat, dânsul a făcut apel. Nu am nimic cu Luana Rednic. Am câștigat la Fond și dânsul a făcut apel

Eu am venit cu dovezi că a luat comisioane, sunt documentele. Pot și eu să-l jignesc, e cel mai ușor așa”, a mai spus Florin Prunea.